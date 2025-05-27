美光為Motorola最新Razr 60 Ultra 注入AI創新動能

美光科技27日宣布，Motorola 最新、功能最強大的摺疊手機Motorola Razr 60 Ultra 採用美光最高效能、最具功耗效率的低功耗雙倍資料速率（LPDDR5X）記憶體和先進的通用快閃記憶體（UFS）4.0 解決方案。

美光指出，這款智慧型手機搭載 Motorola 以大型語言模型為基礎的 AI 功能 Moto AI，搭配美光的 LPDDR5X 和 UFS 解決方案，提供行動 AI 應用所需的容量、節能效率、速度及效能。

美光企業副總裁暨手機和用戶端業務部門總經理 Mark Montierth 表示，美光 LPDDR5X 記憶體和 UFS 4.0 儲存解決方案專為 Motorola Razr 60 Ultra 等次世代 AI 裝置量身打造。美光與 Motorola 合作展現了高效能、低功耗的記憶體和儲存方案創新，對於釋放邊緣AI的全部潛能至關重要。

美光強調，隨著智慧型手機 AI 功能持續進化，越來越多的資料處理作業已從仰賴雲端運算，逐漸轉為直接在邊緣裝置上執行。若要在邊緣提供完整的 AI 體驗，需要全新層級的記憶體和儲存效能，以支援大型語言模型運算和處理日益增長的資料量。

在美光記憶體和儲存解決方案的助力下，Motorola Razr 60 Ultra 讓使用者能夠探索 Moto AI 的完整功能，享受快速流暢的智慧處理與精準結果。使用者可以使用 Moto AI 進行提問，以專業級的精準度增強照片效果、將文字轉化為獨特的藝術創作、虛擬人像與貼圖、聆聽為每個時刻精心挑選的播放清單，並透過簡潔的個人化通知摘要快速掌握一天中最重要的資訊。