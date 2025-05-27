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新壽地上權合約 蔣萬安：市府將積極協助溝通協調

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名將落腳北士科，但目前進度一直未能明朗，這也成為台北市議會質詢重點。台北市長蔣萬安27日表示，依約雙方可合意解約，或新壽在建物完成取得使用執照後，經市府同意可將地上權移轉給第三方，或出租給第三方。市府將積極協助溝通協調，以回應市民期待。

蔣萬安回應，黃仁勳執行長僅公開宣布選址於北投士林，具體基地尚未確定，無法代輝達說明，但北市府已做好萬全準備全力協助，包含使照核定、建蔽率變更等行政程序。

他強調，市府將在行政上扮演積極協調角色，並就任何方案皆已經徹底沙盤推演，目標是讓輝達順利將海外總部落腳台北市。輝達落腳北士科不僅對產業發展、人才吸引有極大助益，更將帶動就業、居住、教育等各領域的提升。

針對與新壽的合約，市長說明，依約雙方可合意解約，或新壽在建物完成取得使用執照後，經市府同意可將地上權移轉給第三方，或出租給第三方。市府將積極協助溝通協調，以回應市民期待。

有議員關心除了輝達以外，市府是否規劃招商。蔣萬安回應，市府持續努力招商，張開雙臂歡迎國內外企業落腳台北市，期盼能夠帶來更多發展機會。

針對議員提及輝達落腳北士科後可能面臨的用電問題以及近期能源議題，蔣萬安表示，民眾期待民生及產業用電供應無虞，尤其攸關先進產業的發展，中央政府必須積極重視。

另外，議員詢問市府是否有掌握媒體報導北士科違法徵收、強拆百年古蹟之爭議。蔣萬安表示，已指示文化局釐清當時審議程序，並已了解情況。文化局長補充說明，程序上與會官員依當時規定皆可出席會議，其中前局長鍾永豐因需出席教育委員會而先行離席。

文化局長進一步說明，監察院調查後認為相關人員應迴避，但當時法令依據與現今有異，因此產生不同看法。文化局長表示，為避免爭議，現行《文資法》已明文規定，首長若涉及與市府相關案件，皆須迴避。

輝達 蔣萬安 文化局

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