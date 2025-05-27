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輝達落腳北士科 新光人壽回函三大重點曝光…北市府證實今已收到

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午赴議會市政總質詢，議員張斯綱質詢新光到底有沒有回函北市府？記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天下午赴議會市政總質詢，議員張斯綱質詢新光到底有沒有回函北市府？記者林佳彣／攝影

輝達海外總部落腳北士科，用地取得是否為T17、T18受矚，北市府上周五為此去函新光人壽。國民黨北市議員張斯綱今質詢新光是否回函，北市府證實今午前收到回函，內容包含三大重點，但未有提及與輝達是否達成合議。

蔣萬安下午赴議會市政總質詢，張斯綱質詢新光到底有沒有回函北市府？新光說無可奉告，又看到新聞說新光已回函，已變成羅生門。蔣萬安回應，他有回函。

地政局長王瑞雲表示，今天中午前已經收到新光人壽的回函，裡面有3個重點。第一，市府請新光昨天要派員來說明，對方說資料來不及準備，昨天沒辦法派員；第二，市府發現新光進度有落後，對方有告知從都審的送件一直到補正的過程，但是沒有提到策進作為。 

王瑞雲說，第三，新工還是重申會依合約繼續履約。張追問有提及與與輝達是否達成合議？王答詢，沒有，市府有打電話問；之前雖然新光說無可奉告，可是後來的說法比較委婉，基於商業機密，目前還沒辦法告知。

法務局長連堂凱指出，這幾天有掌握輿情，新光人壽、金控是屬於高度管制的行業，在公司法、金融控股公司法，重大交易或重大事件必須經過董事會同意，才能對外宣布。張問新光還未經過董事會？連回應，他這幾天看到的輿情有這些內容，也坦言兩間大公司做事，一定會比較謹慎，市府還是靜候。

蔣萬安表示，我們是非常積極且全面掌握，這些商業行為比如他們必須要經過董事會討論，他們有一定議程，無論最後他們決定哪一塊基地，我們都有做過相關推演。

蔣萬安強調，所以需要市府行政上面，要來申請變更、建蔽率調整，以及後續請照、要移轉，我們都徹底做過沙盤推演。無論如何，他們如果有再溝通、拍板確定，我們都可以在行政上面給予協助。

輝達 蔣萬安 新光人壽 北市府 公司法

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