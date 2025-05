鴻海攜手台灣學研機構與KAUST 登上CLEO 2025國際舞台

鴻海(2317)旗下鴻海研究院半導體所研究團隊,攜手台灣大學以及沙烏地阿拉伯阿卜杜拉國王科技大學研究團隊,成功突破多波長μ-LED技術,實現高速可見光通訊與晶片間光互連。此突破性成果《Red/Yellow/Green/Blue-Micro-LEDs Mixed White-Light for Wavelength Division Multiplexing Communication》已獲國際頂級光電會議 CLEO 2025 (Conference on Lasers and Electro-Optics) 接受發表。此技術突破不僅為高速VLC、晶片間光互連及矽光CPO應用奠定基礎,也為未來光通訊商業化開闢新道路。

隨著高效能運算、人工智慧(AI)及資料中心需求增長,傳統電子互連技術在頻寬、功耗與延遲方面面臨瓶頸。GaN基微型發光二極體(μ-LEDs)憑藉高亮度、低功耗及高速開關特性,成為可見光通訊(VLC)、晶片對晶片光互連及矽光子共封裝光學(CPO)的理想方案。μ-LEDs適用於超高解析度顯示、智慧穿戴、高速光通訊及異質整合晶片。在2025年美國光纖通訊展覽(OFC),μ-LEDs在晶片光互連的應用備受關注,預計將成為下一代高效能運算與光通訊的關鍵技術。

鴻海研究院(HHRI)半導體所所長暨陽明交大講座教授郭浩中所長,聯同半導體所洪瑜亨博士、繆文茜研究員、蕭復合研究員、李姿誼實習生及半導體所研究團隊,攜手國立台灣大學(NTU)林恭如特聘教授研究團隊,以及沙烏地阿拉伯阿卜杜拉國王科技大學(KAUST) Kazuhiro Ohkawa教授團隊共同研究,成功開發高效能紅-黃-綠-藍μ-LEDs多波長可見光通訊系統。