快訊

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

午後雷雨來襲！7縣市發大雨特報 恐一路下到晚上

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

鴻海攜手台灣學研機構與KAUST 登上CLEO 2025國際舞台

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
RYGB μ-LEDs應用於波長分波多工之光通訊系統示意圖。鴻海／提供
RYGB μ-LEDs應用於波長分波多工之光通訊系統示意圖。鴻海／提供

鴻海（2317）旗下鴻海研究院半導體所研究團隊，攜手台灣大學以及沙烏地阿拉伯阿卜杜拉國王科技大學研究團隊，成功突破多波長μ-LED技術，實現高速可見光通訊晶片間光互連。此突破性成果《Red/Yellow/Green/Blue-Micro-LEDs Mixed White-Light for Wavelength Division Multiplexing Communication》已獲國際頂級光電會議 CLEO 2025 (Conference on Lasers and Electro-Optics) 接受發表。此技術突破不僅為高速VLC、晶片間光互連及矽光CPO應用奠定基礎，也為未來光通訊商業化開闢新道路。

隨著高效能運算、人工智慧（AI）及資料中心需求增長，傳統電子互連技術在頻寬、功耗與延遲方面面臨瓶頸。GaN基微型發光二極體（μ-LEDs）憑藉高亮度、低功耗及高速開關特性，成為可見光通訊（VLC）、晶片對晶片光互連及矽光子共封裝光學（CPO）的理想方案。μ-LEDs適用於超高解析度顯示、智慧穿戴、高速光通訊及異質整合晶片。在2025年美國光纖通訊展覽（OFC），μ-LEDs在晶片光互連的應用備受關注，預計將成為下一代高效能運算與光通訊的關鍵技術。

鴻海研究院(HHRI)半導體所所長暨陽明交大講座教授郭浩中所長，聯同半導體所洪瑜亨博士、繆文茜研究員、蕭復合研究員、李姿誼實習生及半導體所研究團隊，攜手國立台灣大學(NTU)林恭如特聘教授研究團隊，以及沙烏地阿拉伯阿卜杜拉國王科技大學(KAUST) Kazuhiro Ohkawa教授團隊共同研究，成功開發高效能紅-黃-綠-藍μ-LEDs多波長可見光通訊系統。

(a)RYGB μ-LEDs色域圖；(b)短距離自由空間光傳輸系統實驗配置圖。鴻海／提供
(a)RYGB μ-LEDs色域圖；(b)短距離自由空間光傳輸系統實驗配置圖。鴻海／提供

晶片 光通訊 LED

延伸閱讀

新 iPhone 發表傳改一年兩次 鴻海、大立光等業績催油門

陸草擬新版「中國製造2025」 攻晶片等關鍵技術生產

波若威強攻 CPO 商機

外媒：小米晶片「玄戒O1」用台積電技術 美恐禁合作

相關新聞

國巨大方配息20元 董座陳泰銘長女陳少喬新任董事

被動元件大廠國巨今日舉行股東會，今年股東會最大亮點就是股息配發金額及增選董事案，其中配發股息部分，今日會中通過每股配發股...

鴻海攜手台灣學研機構與KAUST 登上CLEO 2025國際舞台

鴻海（2317）旗下鴻海研究院半導體所研究團隊，攜手台灣大學以及沙烏地阿拉伯阿卜杜拉國王科技大學研究團隊，成功突破多波長...

新纖切入AI伺服器塑料件 InnovHUB園區開發案本月動工

新纖（1409）總經理歐金達27日表示，公司今年營運重點放在優化產品結構、擴大再生材料布局，並加速新產品開發。同時，持續...

明泰瞄準資料中心頻寬升級商機 1.6T交換器年底送樣

網通大廠明泰今（27）日舉行114年股東常會，會中通過盈餘分派案，現金股利每股配發0.5元、資本公積另外配發現金股利每股...

明泰股東會／通過1元現金股利 800G將量產搶商機

網通大廠明泰科技（3380）27日舉行股東常會，通過每股1元現金股利，包含盈餘分派現金股利每0.5元，資本公積配發現金每...

英特爾銷售高管：「Open」是發展AI至關重要的條件

晶片巨頭英特爾（intel）銷售帳戶一名周姓高階主管近日為合作多年的代工廠英業達（2356）登台開講，面對AI人工智慧技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。