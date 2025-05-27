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和潤攜手華碩 助攻中小企業數位轉型

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）27日上午舉行股東常會，由董事長劉源森主持，會中順利通過各項議案，儘管近年全球經濟環境劇烈變動，國際貿易政策充滿不確定性，但和潤早已前瞻布局，加速推動策略創新與轉型升級，未來將聚焦三大發展方向。

和潤企業已連續21年穩坐台灣車輛分期市場NO1地位，展望未來，仍會持續鞏固車輛分期優勢，並且聚焦「企業金融」與「消費分期」兩大業務動能，擴展多元金融服務範疇，提升市場滲透率與服務效能。

另外，看準企業數位轉型與AI應用趨勢，許多中小企業面臨設備更新、IT管理與資安保障等多重壓力，洞察此趨勢，和潤企業自今年起攜手科技大廠華碩電腦，共同推出「企業電腦租賃專案」，主打「以租代買」模式，協助企業以靈活方式進行IT設備汰換與升級，減輕資金負擔，助力中小企業可以輕鬆迎接數位化挑戰。

持續鞏固車輛分期領先地位、加速企業融資與新市場新業務的成長動能、擴大落實降本增效的具體施策，邁向精實管理與多元化的企業發展。

和潤企業於法人說明會亦針對2025年第一季營運成果與未來發展策略進行說明。和潤Q1的合併營收為60.86億元，較去年同期減少17億元，主要因應集團資源整合策略，於2024年8月出售轉投資子公司和雲行動股權，造成約12億營收減少，另因去年整體融資環境改變，亦對營收造成影響；第1季每股盈餘(EPS)為0.47元，較去年有明顯降幅，乃因董事會第一季決議發放特別股股息4.35億元所致(每股影響0.7元)。

儘管首季整體合併營收因策略性調整呈現年減，但和潤企業核心業務仍穩健推進，並持續提升資產品質，展現強勁的經營韌性。

面對複雜的市場變局，和潤積極調整營運步伐，透過優化產品結構，有效拉升第一季毛利率，同時，強化內部控管與徵審機制，全面提升服務品質與風險管理效能，在資產品質方面，台灣地區應收帳款品質持續進步，Q1延滯率較去年同期微幅下降；大陸地區則受到經濟放緩與逾期金額上升影響，延滯率略升，但透過內部調整授信政策與強化風控作業，整體資產品質已趨於穩定，未來也將持續優化精進。

結合和潤靈活的金融方案與華碩專業的AI電腦設備，企業可依需求選用多款商用筆電、桌機與顯示器，月租費用清晰透明，專案期滿後設備歸還和潤，即可規劃新一輪汰舊換新，且所有退租設備皆由華碩依國際標準進行資料抹除與回收，保障資安並落實環保永續目標。

和潤企業積極推動永續金融與普惠金融，協助中小企業突破成長瓶頸、提升競爭力，以實際行動落實「普及科技、普及金融、普及永續」的核心目標。未來，和潤將持續以前瞻思維打造更多元且具彈性的服務方案，成為企業發展路上的最佳推手，共同邁向永續發展的新里程。

營收 和潤企業

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