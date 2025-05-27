東擎邊緣運算平台全面支援Ubuntu Pro 資安效能雙升級

華擎（3515）旗下東擎科技與全球開源軟體領導品牌Canonical攜手合作，將Ubuntu Pro for Devices全面導入東擎強固型邊緣 AIoT 平台。這項合作代表工業邊緣運算資安的一大躍進，可為企業帶來前所未見的資安防護、長期安全維護與即時運算能力。

在Ubuntu Pro加持下，東擎科技強固型邊緣AIoT平台可享有長達十年的作業系統與開源應用程式安全更新，並符合歐盟網路韌性法案（CRA）、聯邦資訊處理標準（FIPS）和美國國家標準與技術研究院（NIST）的資安規範，讓企業能夠無縫部署於多元產業，包括工業自動化、機器人、汽車、能源、智慧城市等AIoT 應用場域，全面升級安全效能，提升產業競爭力。

東擎科技強固型邊緣 AIoT 平台現已全面支援 Ubuntu Pro，為企業打造更卓越的安全性、穩定性與管理效能，確保關鍵任務運行穩健順暢。Ubuntu Pro提供長達十年的安全更新與數千項開源套件維護更新，並符合全球資安法規，進一步強化工業邊緣運算環境的安全性，協助企業因應未來資安挑戰。此外，東擎科技已通過 IEC 62443-4-1 資安認證，旗下iEP-5010G工業物聯網控制器搭載Ubuntu，更成功取得IEC 62443-4-2認證，達到國際級工控資安標準。結合Ubuntu Pro的強大支援與國際權威資安認證，東擎強固型邊緣AIoT平台不僅是市場上最安全可靠的選擇，更是企業邁向智慧轉型的最佳夥伴。

東擎科技董事長李俊瑩表示：「東擎科技致力於推動邊緣運算的創新解決方案，透過支援Ubuntu Pro並取得IEC 62443-4-1與IEC 62443-4-2資安認證，強化多重資安防護能力，全面升級強固型邊緣AIoT平台的安全性與效能，展現卓越的創新實力。我們持續提供先進技術，確保系統穩定且安全，協助企業實現自動化、邊緣AI與物聯網應用的無限可能，並鞏固市場領先地位。」