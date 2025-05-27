安碁資訊股東會／維持今年營收雙位數成長目標

宏碁集團（2353）旗下資安廠安碁資訊（6690）27日舉行股東會，展望後市，安碁資訊持續看好資安產業需求，加上近年公司擴大發展系統整合業務，對全年營運正面看待，安碁資訊總經理吳乙南指出，預計下半年營運動能優於上半年，維持今年全年營收力拚雙位數成長目標。

安碁資訊股東會通過每股發放6元現金股利議案，並改選董事會，成員與上屆一致。

安碁資訊2024年營收21.5億元，稅後純益2.26億元，每股純益（EPS）達10.13元，自2019年上櫃以來，安碁資訊每年營收、獲利持續刷新紀錄。

展望後市，吳乙南指出，一如過往，預計下半年營運動能將優於上半年，今年全年營收力拚雙位數成長目標，毛利率希望維持與去年相當水準約41-42%左右。

安碁資訊累計今年前四個月營收達7.01億元、年增15.6%，為同期新高紀錄；法人預估，在資安需求穩步成長，加上安碁資訊積極擴大新業務下，今年全年營收有望續創新高紀錄。

安碁資訊目前營收比重最大來源仍是公部門、約達45%、其次為金融業的20-25%，其他則是製造業、中小企業等。

安碁資訊近年擴大發展系統整合業務，該業務去年業績已達2億元左右。吳乙南表示，今年希望將這塊業務發展到占營收比重約10-15%，其實安碁資訊本來在這塊就有基礎，包含先前已有銷售EDR，一年可以賣將近12-15萬套，但現在EDR價格也越來越低，因此，我們也在看其他解決方案，如情資、AI相關。

不過，安碁資訊資安本業毛利率平均達四成，但統整合業務平均毛利率較低、約為15-20%左右。對此，吳乙南解釋，安碁資訊的做法是希望把服務加進來，藉此把毛利提高，如毛利率從15-20%提升到三成左右。

針對海外市場布局，吳乙南指出，泰國據點2023年成立，以端點方案銷售為主，加上遠端弱點掃描、滲透測試為輔，但當地業務仍須努力，還需要進一步擴大市場。至於印尼市場仍小規模發展，未來也不排除進軍馬來西亞。