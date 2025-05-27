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吳嘉昭辭南電董事長 看第2季營運受匯率挑戰

中央社／ 台北27日電

IC載板大廠南電今天在桃園舉行股東會，董事長吳嘉昭在會中辭任，他表示會做好傳承交棒，盼未來繼任者專注經營本業和轉型，他表示，仍持續擔任南電董事，未來工作聚焦南亞塑膠業務，相關工作也會跟南電連結一起。

吳嘉昭在股東會致詞指出，美中科技戰持續進行，近日對等關稅和新台幣匯率升值等議題，影響整體經濟不確定性，第2季南電受到新台幣急升影響，營運面臨挑戰，也影響產品外銷出口。

吳嘉昭表示，原先預期南電第2季營運逐季轉佳，獲利會更好，不過受到匯率變數影響，不確定性增加，產生挑戰。

展望今年南電營運，吳嘉昭表示，南電看好IC載板雲端運算應用，雲端網路業者增加人工智慧（AI）資本支出，帶動客製化晶片和高速連網傳輸需求提升，南電也看好人工智慧電腦（AI PC）應用，迎接AI PC市場商機。

在行動裝置與邊緣AI應用，吳嘉昭表示，南電持續與客戶開發系統級封裝（SiP）載板，除了應用在高階AI手機，也可擴展至頭戴裝置，搶攻邊緣AI產品。

在一般電路板，吳嘉昭指出，南電聚焦新世代行動裝置中介板，以及高階筆電、無人機和低軌衛星應用的多層板和高密度連接板，並擴大伺服器應用；南電也將量產高階繪圖晶片顯示卡與網通卡應用電路板。

市場傳出IC載板原材料供應吃緊，南電副總經理呂連瑞指出，到第3季初南電庫存量都足夠。呂連瑞表示，目前南電受關稅影響程度小，但持續關注匯率變數。

股東會 新台幣 AI

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