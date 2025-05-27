明泰瞄準資料中心頻寬升級商機 1.6T交換器年底送樣

網通大廠明泰今（27）日舉行114年股東常會，會中通過盈餘分派案，現金股利每股配發0.5元、資本公積另外配發現金股利每股0.5元，總共發放1元現金股利。展望今年，明泰瞄準資料中心市場，1.6T交換器產品預計年底送樣，而在新市場開發上，明泰今年持續開拓印度市場，可望帶來新的營收成長動能。

明泰去年合併營收214.44億元，合併毛利率18.3%，合併營業淨利1.08億元，歸屬母公司業主淨利2.19億元，每股稅後獲利0.4元。明泰表示，回顧過去一年，受到全球通膨、戰爭、客戶端庫存調整速度未如預期等影響，導致去年整體營運績效較前一年衰退。

明泰對內積極進行工廠產能優化調節，成功完成大陸產能整併及效率提升；對外持續開發新客戶，也成功開拓印度等新市場，同時深化現有客戶的服務，故毛利率與前一年度相比僅微幅差距0.1%。此外，公司更進一步透過長期股權投資，拓展電信級數位微波通訊技術及產品，擴大通信事業版圖。

明泰今年在整體產品策略上，除了400G交換器放大出貨，同時800G交換器也將進入量產階段，至於資料中心級的1.6T交換器預計年底送樣。在有線、無線通訊產品方面，DOCSIS 4.0啟動拉貨，WiFi-7產品出貨也將逐季提升。在新市場開發上，因應印度寬頻基礎建設需求，明泰今年將持續拓展印度市場，可望將為全年帶來新的營收成長動能。

展望下半年，主力產品出貨動能逐步提升，加上積極切入新興國家電信市場，以及高階產品開發速度加快，綜觀評估整體表現，對今年營運發展抱持審慎正向的態度。