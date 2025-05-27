國巨大方配息20元 董座陳泰銘長女陳少喬新任董事

被動元件大廠國巨今日舉行股東會，今年股東會最大亮點就是股息配發金額及增選董事案，其中配發股息部分，今日會中通過每股配發股息新台幣20元；並通過增選董事2席案，由士亨興業法人陳少喬、瓦城集團董事長徐承義獲選董事，其中，陳少喬即為董事長陳泰銘的學霸雙胞胎女兒中的長女。

陳少喬畢業於賓州大學華頓商學院金融系，曾任瑞銀投資銀行分析師、奇力新電子總經理特助、國巨資深協理、台灣區資深業務總監等職，五年多前也擔綱董事長特助、打理投資併購相關事宜，由於父親陳泰銘本身就有「併購大王」之稱、深得真傳。

陳少喬上周就以寰泰有限公司代表人身份，當選國巨集團旗下凱美公司董事，如今又成為集團董事，往經營核心持續靠攏的接班態勢，正浮上檯面。陳少喬除具備財經專業，還是運動健將，從小參與馬術、壁球、滑雪等多項運動，甚至還成為馬術國手；她亦是O3衝浪祭的創辦人，曾說要將衝浪與競賽、環保、時尚、藝術、娛樂文化和教育結合，並透過O3衝浪祭活動，讓更多人認識衝浪。

國巨去年全年合併營收為新台幣1216.67億元，毛利率為34.4%，營業淨利為新台幣233.86億元，營業淨利率為19.2%；稅後歸屬於本公司業主之淨利為新台幣193.56億元，每股稅後盈餘(EPS)為新台幣38.13元。陳泰銘指出，國巨已成為一家具備穩健性與韌性的平台型企業，使我們得以在動盪的全球經濟與地緣政治環境中，靈活應對並持續領先。

未來國巨將持續貫徹四大發展策略為股東、客戶及員工創造價值，這四大策略包括「持續拓展歐美日等高階市場」、「有效控管費用及庫存管理」、「持續推動有機成長與併購策略」、「擴展高階市場並提升利基產品比重」。

去年國巨業績創下歷史銷售新高，同時成功提升了毛利率、營業利益率、淨利及每股盈餘。國巨指出，這一成就得益於專注執行了既定策略，包括積極拓展高階市場與產品、深化與客戶的合作關係、嚴格控管費用與庫存，以及推動組織轉型與工作流程的革新。

陳泰銘說，國巨是全球唯一同時在電阻、電容、電感三大被動元件領域，擁有領先地位的電子零組件與服務供應商。公司亦已將產品組合延伸至電路保護元件、無線元件與感測器等領域。經過多年國際併購與內部產品組合優化，國巨已成功轉型為具備高度設計能力，並能深入利基市場的全方位零組件解決方案平台。

未來國巨將持續落實企業轉型策略，擴大利基產品比重及全球營運規模，透過完整的產品組合，為客戶提供一站式的高品質服務，並聚焦於車用、工控、航太、智慧醫療、AI/5G/IoT等高階終端應用市場，打造永續經營的競爭力，為股東及整體產業創造更高價值。