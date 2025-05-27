國巨大方配息20元 董座陳泰銘長女陳少喬新任董事
被動元件大廠國巨今日舉行股東會，今年股東會最大亮點就是股息配發金額及增選董事案，其中配發股息部分，今日會中通過每股配發股息新台幣20元；並通過增選董事2席案，由士亨興業法人陳少喬、瓦城集團董事長徐承義獲選董事，其中，陳少喬即為董事長陳泰銘的學霸雙胞胎女兒中的長女。
陳少喬畢業於賓州大學華頓商學院金融系，曾任瑞銀投資銀行分析師、奇力新電子總經理特助、國巨資深協理、台灣區資深業務總監等職，五年多前也擔綱董事長特助、打理投資併購相關事宜，由於父親陳泰銘本身就有「併購大王」之稱、深得真傳。
陳少喬上周就以寰泰有限公司代表人身份，當選國巨集團旗下凱美公司董事，如今又成為集團董事，往經營核心持續靠攏的接班態勢，正浮上檯面。陳少喬除具備財經專業，還是運動健將，從小參與馬術、壁球、滑雪等多項運動，甚至還成為馬術國手；她亦是O3衝浪祭的創辦人，曾說要將衝浪與競賽、環保、時尚、藝術、娛樂文化和教育結合，並透過O3衝浪祭活動，讓更多人認識衝浪。
國巨去年全年合併營收為新台幣1216.67億元，毛利率為34.4%，營業淨利為新台幣233.86億元，營業淨利率為19.2%；稅後歸屬於本公司業主之淨利為新台幣193.56億元，每股稅後盈餘(EPS)為新台幣38.13元。陳泰銘指出，國巨已成為一家具備穩健性與韌性的平台型企業，使我們得以在動盪的全球經濟與地緣政治環境中，靈活應對並持續領先。
未來國巨將持續貫徹四大發展策略為股東、客戶及員工創造價值，這四大策略包括「持續拓展歐美日等高階市場」、「有效控管費用及庫存管理」、「持續推動有機成長與併購策略」、「擴展高階市場並提升利基產品比重」。
去年國巨業績創下歷史銷售新高，同時成功提升了毛利率、營業利益率、淨利及每股盈餘。國巨指出，這一成就得益於專注執行了既定策略，包括積極拓展高階市場與產品、深化與客戶的合作關係、嚴格控管費用與庫存，以及推動組織轉型與工作流程的革新。
陳泰銘說，國巨是全球唯一同時在電阻、電容、電感三大被動元件領域，擁有領先地位的電子零組件與服務供應商。公司亦已將產品組合延伸至電路保護元件、無線元件與感測器等領域。經過多年國際併購與內部產品組合優化，國巨已成功轉型為具備高度設計能力，並能深入利基市場的全方位零組件解決方案平台。
未來國巨將持續落實企業轉型策略，擴大利基產品比重及全球營運規模，透過完整的產品組合，為客戶提供一站式的高品質服務，並聚焦於車用、工控、航太、智慧醫療、AI/5G/IoT等高階終端應用市場，打造永續經營的競爭力，為股東及整體產業創造更高價值。
針對四大發展策略部分，公司指出，未來會持續整合近期收購的高階溫度感測器事業部與高階感測器事業體業，發揮綜效，同時透過進一步的策略性併購，擴大平台規模；也會持續優化產品組合與客戶結構，深化全球策略夥伴關係，專注於未來科技應用領域，並提升歐美日高階市場的市占率。
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