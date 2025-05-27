力積電股東會／深化AI應用與海外合作 迎接半導體供應鏈新局
力積電（6770）27日召開股東常會，面對全球半導體產業鏈持續調整，以及AI與高效能運算需求強勁，公司指出，將持續深化技術投入與策略合作，強化12吋成熟製程代工優勢，並加速推進新世代AI晶片布局。同時，公司與印度塔塔電子展開合作，積極拓展南亞市場，攜手全球夥伴擴大新興市場滲透率，朝向區域多元化發展。
AI應用方面，力積電自2019年起投入Wafer-on-Wafer 3D堆疊技術，致力整合邏輯與記憶體晶片，打造高頻寬、低功耗的AI解決方案，目前已吸引多家國際大廠採用並進入試產階段。未來將結合銅鑼新廠與Interposer載板產能，推動相關AI產品量產，加快高附加價值應用布局。
董事會也強調，全球客戶日益重視供應鏈穩定性與技術能量，力積電將透過技術創新與策略聯盟，穩健提升品牌競爭力與國際影響力，打造長期成長動能。
回顧2024年營運成果，公司全年合併營收達447億元，年增1.6%，惟受中國大陸業者擴產與價格競爭，加上銅鑼新廠尚未達到經濟規模等因素影響，全年稅後虧損為新台幣68億元。公司表示，雖短期面臨壓力，但轉型方向明確，隨著新廠與新技術逐步發酵，營運將朝正向發展。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言