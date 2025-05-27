明泰股東會／通過1元現金股利 800G將量產搶商機

網通大廠明泰科技（3380）27日舉行股東常會，通過每股1元現金股利，包含盈餘分派現金股利每0.5元，資本公積配發現金每股0.5元。明泰董事長黃文芳表示，看好資料中心頻寬升級需求，明泰400G交換器放大出貨，800G交換器將進入量產，資料中心級的1.6T交換器預計年底送樣。

明泰2024年合併營收為214.44億元，合併毛利率為18.3%，合併營業淨利為1.08億元；歸屬於母公司業主之淨利為2.19億元，每股稅後純益0.4元

黃文芳表示，回顧過去一年，受到全球通膨、戰爭、客戶端庫存調整速度未如預期等影響，導致2024年整體營運績效較前一年衰退。明泰對內積極進行工廠產能優化調節，成功完成大陸產能整併及效率提升；對外持續開發新客戶，也成功開拓印度等新市場，同時深化現有客戶的服務，故毛利率與前一年度相比僅微幅差距0.1%。此外，公司更進一步透過長期股權投資，拓展電信級數位微波通訊技術及產品，擴大通信事業版圖。

黃文芳看好，資料中心頻寬升級需求，明泰今年整體產品策略，除400G交換器放大出貨，同時800G交換器也將進入量產階段，至於資料中心級的1.6T交換器預計年底送樣。

有線、無線通訊產品的方面，黃文芳表示，DOCSIS 4.0啟動拉貨，WiFi-7產品出貨也將逐季提升。在新市場的開發上，因應印度的寬頻基礎建設需求，明泰今年將持續拓展印度市場，可望將為全年帶來新的營收成長動能。

展望下半年，明泰指出，主力產品出貨動能逐步提升，加上積極切入新興國家電信市場，以及高階產品開發速度加快，綜觀評估整體表現，對今年營運發展抱持審慎正向的態度。