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大豐電：寬頻滲透率破8成 子公司盼年底興櫃

中央社／ 台北27日電

有線電視與寬頻業者大豐電今天表示，持續推動寬頻業務，去年大豐的大大寬頻用戶達到17.38萬戶，年增近1.7萬戶，寬頻滲透率突破8成，為提升管理效益，也通過子公司大大寬頻於台灣證券市場申請掛牌交易的釋股規劃案，希望今年底前興櫃。

大豐電今天上午舉行114年股東常會，會中也通過113年度盈餘分派案、公司章程部分條文修訂案，也通過子公司大大寬頻於台灣證券市場申請掛牌交易的釋股規劃案。

大豐電2024年度合併營業收入達新台幣21.19億元，其中，寬頻收入達8.08億元，年成長17.6%，去年稅後淨利達5.32億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.59元。股東會中也一起通過派發現金股利每股3.2元，包含盈餘分派3.04元與以資本公積分派0.16元。

大豐電董事長張銘志致詞時表示，大豐電持續推動寬頻業務，大大寬頻去年用戶達到17.38萬戶，年增近1.7萬戶，已經連續5年成長率超過10%，寬頻滲透率突破80%，且申裝高於360M頻寬用戶數約7.4萬戶，占整體寬頻戶43%。今年將以穩定業務成長動能為核心，兼顧用戶數增加與每使用者平均收入（ARPU）的平衡，期許營收再創高峰。

張銘志指出，持續透過技術創新，建置100G以上核心網路頻寬，推廣4K雙模機上盒，面對收視習慣變化，今年也將推出支援Netflix、BUBU英文網等OTT平台的新世代雙模機上盒，提供一站式影音娛樂解決方案。公司也優先推動AI客服質檢導入計畫，透過語音轉換技術進行客服品質評審，提升服務品質。

大豐電股東會今天也進行3年1次的董事與獨立董事改選，大豐電發言人劉家君表示，這次改選也再次延攬前亞太電信董事長兼總經理陳鵬擔任董事，海霸王暨城市商旅集團董事長莊自立、龍巖集團策略長林孟叡（Lin Su-Chien）等擔任獨立董事。

寬頻滲透率的計算，分子為業者家用寬頻戶數，分母為經營區有線電視用戶數。寬頻滲透率100%以上，代表業者不只做有線電視戶數生意，也積極開拓單純用寬頻的用戶。

股東會 有線電視

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