永道股東會／每股配發5.5元現金股利 完成董事改選

RFID電子標籤廠永道-KY （6863）26日舉行股東常會，承認盈餘分配案，每股配發5.5元現金股利。並完成董事改選作業。

永道選任一席具備豐富財務會計學經歷的女性獨董郭錦榮女士，多元化性別成員的董事將強化公司治理與經營管理。

受惠於供應鏈改善與服務需求增加，永道於2024年每股盈餘達11.36元，2025年全球貿易與壁壘間關稅政策的不確定性加劇了經濟的動盪，永道將謹慎並靈活應對供應鏈變化，提供具成本優勢與彈性的解決方案，持續擴大市占率，為股東與客戶創造更大的價值。

永道於2024年全年合併營收46.12億元，年成長達71.7%，毛利率、營業淨利率與稅前淨利率分別為32%、19%與22%，均較去年度提升，每股盈餘11.36元，配發現金股利每股5.5元，配發率48.42%。

2025年第1季營收11.45億元，較去年同期成長27.08%，單季毛利率較2024年第4季提升，稅前淨利率維持20%，每股盈餘2.52元，2025年截至4月累計營收15.04億元，較去年同期成長16.31%。

改選後的7席董事中，4席為大股東與經營團隊的 YFY GLOBAL Investmer B.V. 代表人何奕達先生、永豐餘典範投資（股）公司代表人駱秉正先生、永豐餘建設開發（股）公司代表人溫宏仕先生與林秉毅先生；3席獨立董事為李慶義先生、邱仁鍋先生及郭錦蓉女士。

李慶義先生擔任過多家外商企業總經理，目前亦是達爾膚公司獨立董事；邱仁細先生畢業美國麻省理工學院，擔任過數家國內外公司副董事長等經歷；郭錦蓉女士是聯合會計師事務所所長，除擔任會計公會主任委員與台北市稅務代理人協會理事長，目前也是全宇昕公司與南寶樹脂公司的獨立董事。

3席獨立董事均具有豐富的產業與財會專業背景，未來永道董事會成員性別多元化，將可在不同層面與角度更強化公司治理，達到永續發展經營的目標。

永道憑藉數十年在供應題與庫存管理等物聯網應用的經驗，已深耕於服務、零售、物產業客戶，為Uniqlo、Walmart、Decathlon、Unilever與東方航空等國內外企業，並持續在研發創新的基石上開發出柔性抗金屬標籤等適用於醫療、化妝品、珠寶等新型零售應用，且在永續低碳標籤材料等進行研發創新，全球營運布局考量下，除既有的大陸廠與台灣廠外，越南興安省新廠建設計畫按時程推進，總投資額約新臺幣20億元，預計2025年底下半年落成量產，全球年產能將突破百億枚。