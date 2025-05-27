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新冠快篩缺貨？泰博擴充快篩產能、啟動全台鋪貨
近期COVID-19疫情再度升溫，帶動民眾對快篩產品需求攀升，泰博科技（4736）宣布，旗下「福爾威創 家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」已啟動全台鋪貨計畫，積極擴大生產以滿足市場需求。
面對快篩市場需求，泰博已於5月底完成首批30萬劑生產，6月1日至6月7日間將再生產50萬劑，後續每周可生產50萬至100萬劑，並視市場狀況調整產能，確保供應穩定。泰博同時啟動藥局、超商與連鎖零售等多元通路鋪貨，消費者可在大樹、丁丁、啄木鳥、杏一、維康、佑全等藥局，或7-ELEVEN、全家、萊爾富、屈臣氏、全聯與中華電信門市等通路購得產品。此外，針對各機關、企業、照護中心等單位需求，泰博亦可提供直接合作的採購管道。
泰博表示，做為醫療檢測業者，公司秉持「即時應變、守護全民」的使命，動員產能與物流能量，協助全民快速取得防疫資源，未來也將視疫情變化持續調整生產計畫與鋪貨策略，共同強化社區防疫網。
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