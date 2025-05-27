尖點股東會／拍板配息1.2元 應對關稅不確定力拚成長
尖點科技股份有限公司（8021）27日舉行了114年度股東常會，會議於上午九時在公司總部順利召開。順利拍板配息1.2元，在會議中，公司管理層向股東報告提及儘管全球產業景氣受到關稅議題的不確定性影響，能見度不佳，但公司將持續推動穩定增長，期望今年的營收與獲利均能較去年有所提升。
尖點提及，114年度營運計劃將持續拓展泰國業務，並根據客戶需求及市場趨勢，專注於AI伺服器、高速運算及車用電子等應用產品，提供符合客戶品質與性能需求的鑽針及鑽孔解決方案。展望114年，儘管全球產業景氣受到關稅議題的不確定性影響，能見度不佳，但公司將持續推動穩定增長，期望今年的營收與獲利均能較去年有所提升。
尖點提及，113年度全年合併營收達新台幣35億4仟萬元，稅後純益為新台幣2億零6佰萬元，每股稅後基本盈餘為新台幣1.45元。
尖點提及，27日股東常會通過董事會決議，配發現金股利每股1.2元，具體配息日期將另行公告。股東會在完成所有議程後圓滿結束。公司將繼續秉持專業與誠信的經營理念，致力於為所有利害關係人創造更大價值，邁向卓越企業的目標。
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