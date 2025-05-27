英特爾銷售高管：「Open」是發展AI至關重要的條件
晶片巨頭英特爾（intel）銷售帳戶一名周姓高階主管近日為合作多年的代工廠英業達（2356）登台開講，面對AI人工智慧技術的發展，周經理坦言，其實英特爾作為全球巨頭之一，早已投入這個領域多年，但「AI題材」觸及的範圍很廣，團隊想一直走在最前端，實屬不易，而他認為，最好的方法就是廣邀各界一起投入研發，藉以推動整個市場的快速發展，他坦言，「Open」是發展AI至關重要的條件，除了能持續推升「效能」，還能大幅降低研發時的「成本」。
他指出，AI（人工智慧）技術的發展已引起市場廣泛的關注，不過事實上「AI的根基」實際上已經存在數十年，大家可以追溯至1980年代的數據統計分析、90年代的機器學習（Machine Learning）至深度學習（Deep Learning），AI技術一直在演進。很多企業在推動AI的投資時，仍保留對傳統AI技術的重視，因為整體AI市場相當廣泛。
他表示，英特爾在AI人工智慧的技術，主要是建立在過去30年的部署基礎上，從「機器學習」到「語言處理」和「電腦視覺」，甚至是目前當紅的「GenAl」。他認為，隨著AI引擎的興起，企業應該選擇最符合自身需求的產品。AI的發展，不僅局限於如JENNY等新型工具，傳統AI的價值依然存在。以印度市場為例，過去30年在不同項目上都取得了顯著的成果，這表明各個企業的需求和策略各不相同。
他接著透露，英特爾在這一波AI熱潮中，也持續與合作夥伴英業達一起加大力道投入，並推出多樣化的產品線，而他強調，「軟體」與「硬體」的整合性為發展的核心重點之一，透過高度的整合，將能讓使用客戶達到更高的運作效率和降低成本。開放式架構的策略有助於促進創新，以及吸引更多的開發者加入，提升協作效應。
展望未來，他強調，「數據安全性」將成為AI發展中的一個關鍵部分，而英特爾在這個方面，也持續將「資料的回收與應用」做到最好，並持續進行AI及數據產品的改進，為未來的商業需求提供更全面的服務和解決方案。他也提醒企業，未來在選擇AI技術時，需考量自身的需求及長期目標。
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