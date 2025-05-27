國巨股東會通過配息20元 陳泰銘之女陳少喬新任董事
被動元件大廠國巨今天上午召開股東會，董事長陳泰銘親自主持，會中通過每股配發股息新台幣20元，國巨股東會也通過增選董事2席案，其中陳泰銘雙胞胎女兒之一陳少喬，以士亨興業法人代表身分獲選董事，此外瓦城集團董事長徐承義獲選獨立董事。
根據資料，陳少喬畢業於美國賓州大學經濟學系，曾任瑞銀投資銀行分析師、奇力新電子總經理特助、國巨資深協理等職，現任寰邦科技董事、旭泰新股份有限公司董事等。
5月23日國巨集團關係企業凱美改選董事，陳少喬以寰泰公司代表人當選凱美新任董事。
陳少喬與妹妹陳少曼皆熱愛衝浪運動，陳少喬在衝浪聖地展現矯健身姿的動態，也不時為媒體報導焦點。
陳泰銘在致股東營報告書中指出，國巨具備穩健性與韌性，得以在動盪的全球經濟與地緣政治環境中，靈活應對並持續領先，把握人工智慧（AI）與電動車（EV）市場商機。
展望今年營運，陳泰銘指出，持續達成年度營收及獲利目標，拓展歐美日等高階市場，此外持續推動有機成長與併購策略，整合近期收購的高階溫度感測器事業部（Heraeus Nexensos GmbH）與高階感測器事業體業務（Telemecanique Sensors），發揮綜效，同時透過策略性併購擴大平台規模。
陳泰銘表示，國巨集團同時在電阻、電容、電感三大被動元件領域布局，擁有電子零組件與服務供應通路，產品組合也延伸至電路保護元件、無線元件與感測器等，未來擴大利基產品比重及全球營運規模，鎖定車用、工控、航太、智慧醫療、AI、5G、物聯網（IoT）等高階終端應用。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言