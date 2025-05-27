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黃仁勳瘋台一周 這兩檔科技 ETF 竄高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股科技ETF近一周報酬Top 10(資料來源：CMoney)
台股科技ETF近一周報酬Top 10(資料來源：CMoney)

輝達執行長黃仁勳雖已經離台，但颳起的AI旋風在台股市場依然餘波盪漾，不只被點名的台廠合作夥伴成為市場上的人氣焦點，周邊中小型股股價也跟著水漲船高。觀察近一周台股科技ETF股價表現，漲幅超越大盤的就有九檔，其中兩檔表現特別亮眼，不僅近一周報酬尬贏台股大盤，時間拉長到近一個月，股價含息報酬也打敗大盤，分別是凱基台灣AI50（00952）的8.551%及元大電子（0053）的8.733%，顯示受惠AI反彈行情，相關題材ETF也跟著表現亮眼。

法人觀察，4月中以來台股上演反彈秀，其中又以電子權值股扮演反攻要角，反彈幅度相對大；上周盤勢轉為類股輪動，電子權值股休息，相對之下電子中小型股受惠AI趨勢題材與殖利率帶動，股價表現相對活潑，漲勢可望持續擴散。

凱基台灣AI50(00952)ETF研究團隊表示，短線來看，隨著AI晶片出口禁令鬆綁，銷售市場可望擴大，AI伺服器銷售生命週期可望延長，以AI伺服器供應鏈為投資主基調的台股，短線可望受惠晶片出口解禁題材，投資吸引力浮現；長線來看，4月以來的關稅風暴無損AI景氣能見度，多數美系雲端服務供應商宣告維持今年資本支出金額，有助支撐AI伺服器供應鏈表現；各國持續投入AI基礎建設，AI長線趨勢看好。在趨勢明確帶動下，相關題材值得持續留意。

凱基台灣AI50（00952）ETF研究團隊指出，當AI重回投資主流梯隊，供應AI上中下游產業的台股，投資價值不容忽視，而選股範圍涵蓋AI上中下游供應鏈、能挖掘具備題材中小型股的AI ETF，將是投資人值得留意的布局方向，可伺機分批佈局掌握後市成長機會。

台股 AI

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