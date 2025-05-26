瑞銀認手機、筆電生產線 難以移轉美國

第廿八屆瑞銀亞洲投資論壇（ＡＩＣ）昨在香港舉行，瑞銀研究主管指出，手機及筆電生產線難以移轉到美國，主因美國勞動成本高，供應鏈仍不完整，且自動化程度仍然有限。台灣仍穩居全球半導體製造中心寶座，但要注意台幣升值的衝擊。

瑞銀東協研究主管兼亞太區科技研究主管高多斯指出，在可預見的未來，台灣仍穩居全球半導體製造中心龍頭寶座，其次是南韓，第三是中國大陸。