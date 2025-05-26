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環球晶董事長徐秀蘭：今年不確定因素多 但情勢漸好

聯合報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體矽晶圓大廠環球晶昨開股東會，董事長徐秀蘭表示，今年不確定因素比預期多，包括美國關稅政策及針對半導體進口二三二條款調查可能有晶片稅等，以及匯率波動等；不過，市況已走緩一年多，客戶端存貨陸續去化，整體情勢逐漸轉好，希望今年營運表現會優於去年。

徐秀蘭指出，矽晶圓整體需求是上升的走勢，環球晶日本廠區已經有好幾個月的出貨量都是創歷史新高。

計對美國市場，徐秀蘭說，美國會對進口產品課徵關稅，因此客戶會希望本土供應來避免風險，也詢問環球晶美國廠產能可為其保留多少額度。

徐秀蘭強調，環球晶先前表達願意加碼投資美國，但是必須滿足三個條件，首先是既有廠區的產能利用率達到一定程度，第二美國廠區必須有獲利，第三美國當地客戶要簽訂長約。

關稅 環球晶

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