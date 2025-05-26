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因應摺疊機問世？蘋果發表會 傳明年改一年兩次

聯合報／ 記者蕭君暉陳昱翔／台北報導
市場傳出，蘋果公司（Apple）最快2026年起一改過往一年一次iPhone發表會慣例，預計明年上半年發布平價機種，下半年維持旗艦機種亮相。路透
市場傳出，蘋果公司（Apple）最快2026年起一改過往一年一次iPhone發表會慣例，預計明年上半年發布平價機種，下半年維持旗艦機種亮相。路透

市場傳出，蘋果公司（Apple）最快二○二六年起一改過往一年一次iPhone發表會慣例，預計明年上半年發布平價機種，下半年維持旗艦機種亮相，此舉有助於擴張出貨量。市場人士臆測，蘋果可能是因應明年全新產品首款摺疊機問世，為了畫分產品區隔，並強化市場曝光率。

大陸媒體報導，多方爆料指稱，蘋果從明年開始改為一年發布兩次iPhone的策略，以彌補上半年新機空窗期，並挽救市占率下滑的窘境。

市調機構ＩＤＣ統計，今年第一季蘋果在中國大陸的市占率縮減至百分之十三點七，已連續七季下滑，在這樣的背景下，蘋果透過增加新品發布頻率，有助於吸引消費者注意力，保持市場關注度。

業界人士表示，蘋果一年改為兩次新品發表會，意味該公司的市場行銷策略急轉彎，而這項改變可能是逼不得已，目前智慧手機市場競爭日益激烈，即使品牌力極強的蘋果也必須要做出改變，接觸更多潛在消費客群。而蘋果會一改過往傳統，可能是因為明年有全新的產品即將問世，以便區隔iPhone系列，因此必須為這款全新產品準備發表會，而且這款新產品可能會持續迭代推出，因此上、下半年各一場發布會也有利於市場行銷。

目前三星也是將旗下摺疊機與主流智慧手機在上、下半年分別舉辦發表會，一方面能聚焦市場目光，另一方面也能讓用戶感受到品牌端對新品的重視度。其次，蘋果也可能是要強化市場曝光率，目前除了蘋果之外，包括vivo、OPPO、三星、華為等非蘋陣營每年都至少兩次的發表會，媒體曝光量絲毫不亞於蘋果。

外資預測，蘋果將於今年下半年發布iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max四款機型。明年上半年發布iPhone 17e；明年下半年將發布iPhone 18 Pro Max、iPhone 18 Pro和iPhone 18 Air，此外，還有蘋果首款摺疊iPhone。二○二七年將發布iPhone 18和iPhone 18e機型。此後，iPhone標準版將常年維持在上半年發布。

根據市調機構Counterpoint Research公布的報告顯示，全球智慧型手機市場在今年第一季出現小幅成長，整體銷量年增百分之三，蘋果公司以市占率百分之十九拿下第一季銷售量冠軍。

蘋果 手機

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