輝達設點北士科 新壽38億元權利金也是難題

輝達台灣總部將落腳北士科的新壽地上權T17及T18，而北市府與新光金（2888）旗下新壽的地上權合約如何處置，仍無共識。若雙方解約，新壽已繳的38億元權利金及數年的地租如何處理，而輝達又該扮什麼角色，備受矚目。

台北市政府上周五（23日）發函給新光人壽，要求新壽說明北士科T17及T18基地的開發進度，新壽昨（26）日表示，在接到通知後，立即著手整理相關資料，並經法務及法令遵循單位審閱後，已依期限於昨日函覆北市府。

而對於傾向哪一種解決方案，新壽表示，無法置評。

據了解，若採取解約，新壽將面臨權利金損失，應該如何減少新壽損失，或是補貼新壽損失，就是新壽最關心的議題。

若雙方要和平解約，讓輝達順利進駐，新壽不能承受太大的損失，包括市府是否降低沒收權利金標準、輝達是否部分補貼新壽損失，都是可能方向。

和平解約後，北市府勢必重新招標，而在招標前，要先解決T17及T18兩塊基地中間逾千坪道路的都市計畫變更，以符合輝達的用地需求，而且在招標時，必須開放給所有對這塊土地有興趣的潛在對象，屆時很難確保是否還有其他人，將出面角逐。

若新壽無法減少損失，知情人士認為，不排除會以現行合約繼續進行，但這時將面臨三大問題，包括首先北市府必須同意新壽進行T17及T18基地中間道路的變更，預計將耗八個月，市府如何加快速度以符合開發時效，是一大問題。

第二，因為都市變更，導致土地的面積、範圍不同，加上配合輝達的總部設計，都要申請變更設計，這些都要花費時間，可能會影響原本新壽依規定必須在2027年2月以前拿到使用執照的時程。

最後，則是新壽與市府的地上權合約，因為都市變更，而使得各項條件及權利金變動，這些都必須獲台北市議會通過，才不致有違法疑慮。

由於目前新壽的規劃是T18基地要興建兩棟大樓，T17則預計有四棟大樓，合計四至六棟大樓，與輝達日前公布的一棟約五層樓的大樓設計大不同，未來新壽光是上述的都市計畫變更、設計變更，以及先租後售給輝達，都是相當複雜的事。