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輝達設點北士科 土地不好喬…新壽地上權與北市府合約問題難解

經濟日報／ 記者邱琮皓陳佩嘉／台北報導
輝達台灣總部落腳北士科，土地卡關。記者許正宏／攝影
輝達台灣總部落腳北士科，土地卡關。記者許正宏／攝影

輝達台灣總部落腳北士科，土地卡關。因新壽持有的T17、T18地上權用地與北市府合約問題難解，台北市政府官員昨（26）日強調，若解約，依法須重新招標；若新壽要指定給輝達，須在興建完成、取得使照後，依法轉移。

依照輝達台灣總部的用地需求，新壽的T17、T18地上權是目前呼聲最高，同時台北市政府也有備案，T12與周邊私人用地整合後也有機會達到3公頃。

外傳新光人壽目前期盼能由輝達直接接下T17、T18地上權，後續不管是整合兩地、取消巷弄、提高建蔽率、以及涉及都市計畫變更等問題，都可以由輝達支付未來的地上權契約權利金。

輝達入主北士科兩情境
輝達入主北士科兩情境

官員坦言，「外傳很多版本，但目前新光人壽都沒有來談，也不知道任何進度」。依照目前外傳輝達的用地需求要取消道路用地，把T17、T18變成一塊，這就會涉及都市計畫變更，也就是要重啟新的地上權案件，「這必須要由新光人壽來發動」。官員強調，市府不會干涉新壽與輝達之間的商業談判與契約，但如果涉及地上權契約的變動，這就是北市府與新壽之間的事情。

據悉，目前傳出台北市政府、新壽都有解約的意思，不過，各自的出發點不同。依照外傳新壽的版本是，解約並拿回38億元權利金後，讓輝達承接地上權契約並接續完成都市計畫變更等程序、與市府直接簽約。

不過，台北市政府地政局表示，依照土地徵收條例相關規定，新壽若提出地上權解約之後，T17與T18兩塊地上權一定要重新招標，這是法令規定，沒有辦法開條件在解約後直接指定轉讓給輝達或第三人。

地政局強調，當初市府與新光人壽簽訂的地上權契約針對移轉部分的重點，在於建物起造人一定要是新壽，新壽在拿到使用執照、產權登記之後，就可以向市府申請將契約權利義務、地上權與全部建物指定移轉給輝達或第三人，這時候市府針對申請內容評估，只要符合北士科開發目的，即可完成合法移轉。

台北市副市長李四川日前也強調，若要取消道路，就必須經過都市計畫變更，新壽必須要向市府提出申請，同時因為道路被取消之後，土地面積較原本合約簽訂得更大，涉及契約變更，市府也會研擬要重談權利金。

輝達 新壽 地上權

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