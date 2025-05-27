蘋果行銷轉彎 要接觸更多客群
蘋果傳出將打破過去十多年來的傳統，將發表會分為上、下半年各一次；市場人士臆測，蘋果一年改為兩次新品發表會，意味該公司的市場行銷策略急轉彎，而這項改變很可能是逼不得已，現階段智慧手機市場競爭日益激烈，即使品牌力極強的蘋果也必須要做出改變，接觸更多潛在消費客群。
也有業界人士認為，蘋果之所以一改過往傳統，很可能是因為明年將有全新產品問世，以便區隔iPhone系列，因此必須特地為這款全新產品準備一場發表會，且這款新產品可能會持續迭代推出，因此，上、下半年各一場發布會也有利於市場行銷。業界研判，若蘋果是為了區隔新機而特意一年開兩次iPhone發表會，明年的新產品很有可能是首款折疊iPhone，考量折疊機市場與主流智慧手機市場有所區隔，催動蘋果多辦一場新機發表會。
相較於蘋果一直是「一年一場iPhone新機發表會」，非蘋品牌則普遍採「一年多機、多場發表會」策略。三星即將旗下折疊機與主流智慧手機依照上、下半年分別舉辦發表會，一方面能聚焦市場目光，另一方面，也能讓用戶感受到品牌端對新品的重視度。
業界分析，目前除了蘋果之外，包括vivo、OPPO、三星、華為等非蘋品牌每年都會有至少兩次的發表會，若蘋果也採行一年兩場發表會策略，有助進一步壯大聲量，刺激銷售。
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