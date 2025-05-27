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新 iPhone 發表傳改一年兩次 鴻海、大立光等業績催油門

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
業界傳出，蘋果最快2026年起一年舉辦兩次iPhone新機發表會，打破2007年iPhone問世以來「一年一次發表會」的慣例。 （路透）
業界傳出，蘋果最快2026年起一年舉辦兩次iPhone新機發表會，打破2007年iPhone問世以來「一年一次發表會」的慣例。 （路透）

業界傳出，蘋果最快2026年起一年舉辦兩次iPhone新機發表會，打破2007年iPhone問世以來「一年一次發表會」的慣例，預計明年上半年發布平價機種，下半年維持旗艦機種亮相。

業界看好，蘋果強力為iPhone造勢辦發表會，有助刺激出貨量，為台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光、玉晶光與華通等協力廠業績催油門。

大陸媒體報導，根據多方爆料指稱，蘋果從明年開始改為一年發布兩次iPhone的策略，以彌補上半年新機空窗期，並挽救市占率下滑的窘境。

根據市調機構IDC統計，2025年第1季蘋果在中國大陸市占率降為13.7%，連續七季下滑，在這樣的背景下，蘋果透過增加新品發布頻率，有助於吸引消費者注意力，保持市場關注度。

陸系外資預測，蘋果將於2025年下半年發布iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max四款機型。2026年上半年發布iPhone 17e；2026年下半年將發布iPhone 18 Pro Max、iPhone 18 Pro和iPhone 18 Air，此外，還有蘋果首款折疊iPhone。2027年將發布iPhone 18和iPhone 18e機型。此後，iPhone標準版將常年維持在上半年發布。

蘋果在今年2月19日發表平價機種iPhone 16e試水溫，並於2月28日開賣。根據市調機構 Counterpoint Research公布的報告顯示，2025年第1季全球智慧手機市場出現小幅成長，整體銷量年增3%，其中，iPhone以市占率19%，拿下當季銷售量冠軍。過往iPhone銷售高峰在9月新機發表並開始銷售至年底，上半年為銷售淡季，蘋果罕見於今年首季稱冠智慧手機市場，平價版iPhone 16e助攻是大功臣。

業界分析，受惠於iPhone 16e新機上市，以及日本、印度、中東與東南亞市場iPhone銷售呈現兩位數成長，儘管美國、歐洲、中國大陸等主力市場銷售平平，蘋果仍衝上2025年第1季智慧手機市場榜首。

業界認為，蘋果逆勢突圍，推動這波成長的主要動能，得利於中國大陸政府補貼帶動內需、以及印度、中東與非洲等新興市場的回溫。分析師也提醒，今年可能因貿易壁壘和經濟不確定性而出現反轉，蘋果全年出貨量恐出現微幅下滑。


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