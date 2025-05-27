高科技製程拚排放減量 鎖定五大產業
環境部擬針對包含半導體、光電、資通訊、AI、再生能源等五大科技產業超前部署，研究檢討新興空汙排放標準，未來除加嚴標準，也將從廢棄處理、能源、製程三面向著手，研議高科技產業相關製程排放減量措施。
環境部日前公布「空氣品質政策白皮書」，分享未來短中長期的空品管制相關措施。環境部表示，為因應國際持久性有機物限（禁）用及淨零減碳管制趨勢，產業製程技術可預期大幅改變，而國內包括半導體、光電、資通訊、AI及再生能源等高科技產業正快速發展並持續擴廠，相關製程涉及多種化學品，可能排放多種有害空氣汙染物。
為了有效掌握及管制高科技產業有害空氣汙染物，環境部從科學層面建立高科技產業汙染物排放特徵及控制技術，蒐集國內外包括排放係數、檢測資料等排放資料，透過現場調查與環境監測，掌握高科技製程排放特徵變化、控制技術水準及周界環境濃度水準，據以評估其對周圍環境及民眾健康造成之潛在影響。
環境部將啟動研議高科技產業相關製程排放減量措施，由所獲排放特徵及控制技術水準，研議排放減量措施，包括廢氣處理技術（燃燒分解、濕式洗滌、吸附等）、能源與設備優化（提升製程效率、降低不必要之化學品用量、原物料回收再利用）、替代低汙染製程（低GWP氣體、非PFAS原物料）等，減少空氣汙染物的排放，降低環境與健康風險。另將重新檢視並修訂行業別管制標準，擬增加重要特定物種管制要求；從實務面考量新舊廠產能落差大，評估新設廠與不同產能排放標準訂定可行性，並透過監測設備強化汙染防制設備操作參數管理，確保排放符合法規。
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