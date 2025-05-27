全球半導體警報響…先進封裝斷料 恐爆AI斷鏈
半導體業界流傳日本化工巨頭旭化成（Asahi KASEI）對客戶發出的通知，提到因該公司產能無法跟上市場需求，將對部分客戶斷供先進封裝關鍵耗材感光型聚醯亞胺（PSPI），業界憂心恐導致AI斷鏈危機一觸即發。
業界指出，目前沒有任何材料能全面替代PSPI在所有先進封裝製程中的性能，考量先進封裝是AI晶片生產關鍵技術，若缺少PSPI導致先進封裝產能供給受限，不僅牽動台積電（2330）、日月光投控、群創等業者先進封裝業務接單，進而衝擊全球AI產業發展。業界分析，旭化成是全球PSPI數一數二關鍵供應商，以封裝材料來說，旭化成和HD（杜邦與日立合資公司）居前兩大，一旦供貨不足，牽動整個半導體生態。
根據業界人士轉述，此次旭化成擬對部分客戶斷供其PIMEL系列感光材料供應，即PSPI相關產品，主因AI高速發展，使得算力需求快速增長，對先進封裝需求暴增，同步帶動PSPI需求勁揚，該公司產能無法及時跟上市場需求。
業界人士說，旭化成的PSPI材料，在半導體封裝領域具有關鍵應用價值，並廣獲半導體指標廠採用，主要用於元件表面保護層、凸塊鈍化層及RDL絕緣層，在晶圓級封裝（WLP）製程中，晶圓表面鈍化層及RDL重布線層介質製造需依賴光敏絕緣材料，由於PSPI的獨特優點在於兼具光敏特性與絕緣性能，可顯著簡化2P2M、4P4M等多層布線製程。
隨著AI熱潮推升輝達AI晶片熱銷，輝達所有先進高速運算（HPC）都要用到先進封裝，尤其仰賴台積電的CoWoS技術，輝達執行長黃仁勳上周來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX）受訪時直言，CoWoS是很先進的技術，目前除了CoWoS之外，「我們真的沒有其他選擇。」更確立CoWoS對輝達不可取代的地位。
先進封裝爆紅，三星、英特爾、日月光投控、群創等大廠也積極搶進，進一步消耗PSPI產能。隨著旭化成對部份客戶斷供，業界憂心AI斷鏈危機一觸即發。
對於相關消息，至昨（26）日截稿前，台積電未回應。業界分析，台積電是全球晶圓代工龍頭，應會獲得旭化成優先供貨，研判對台積電影響不大。不過，對正積極強化先進封裝能量日月光投控而言，旭化成PSPI供貨不順，可能會打亂原先集團布局規畫。惟日月光投控對此不予回應。
日月光投控內部規劃，目標2025年CoWoS先進封裝月產可達1萬片，力拚今年相關業績倍增至10億美元以上。
閱讀秘書／感光型聚醯亞胺
感光型聚醯亞胺（PSPI）是一種特殊的聚合物材料，主要應用於半導體和電子業。
PSPI具感光性、低溫固化、高解析度等特性，在光照射下會產生物理性質變化，藉此做為半導體微影製程中的光阻材料，以簡化製程並提高精度。
PSPI固化溫度可低至攝氏200度，這對於需要低溫處理的電子元件特別重要，另因高解析度微影製程能力，特別適合於高精密的電子組件製造，在應用於半導體封裝時，主要用於重分布層（RDL）製程中作為介電絕緣材料，是關鍵原料之一。（記者李孟珊）
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言