環球晶瞄準碳化矽轉單商機

近日傳出全球碳化矽（SiC）龍頭Wolfspeed將聲請破產，環球晶（6488）董事長徐秀蘭昨（26）日表示，希望爭取Wolfspeed原來合作客戶能夠轉單的機會。

徐秀蘭指出，現在對於Wolfspeed相關細節所知還不多，Wolfspeed是全世界碳化矽領域資深的業者，去年市占率是全球第一，但成本負擔可能也較大。若是Wolfspeed原來合作的客戶希望換較放心的供應商，環球晶期望能扮演這個角色。

法人認為，Wolfspeed若退出碳化矽市場，對於供需失衡情況將有助益。徐秀蘭強調，以環球晶來說，扮演非中國大陸的業者中，競爭力最好、品質最穩的碳化矽供應商。

至於是否與Wolfspeed有合作可能，徐秀蘭說，雙方不太一樣，對方有材料也有裝置相關業務，但環球晶純粹是材料業者，可能還有很多複雜因素要考慮，目前沒有具體計畫或討論，先看看能否幫助其客戶穩定供貨，這是現在優先要做的事情。

由於環球晶已經有新廠建設案進行中，如果沒有足夠信心可扭轉對方的情況，不會貿然接洽承接。

徐秀蘭透露，環球晶的12吋碳化矽晶圓有望今年推出。她表示，目前特殊晶圓相關業務包括絕緣層上覆矽、化合物半導體等的營收占比合計超過一成，但單獨計算碳化矽晶圓營收預計到明年都還不會超過一成。