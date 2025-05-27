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環球晶：市況逐漸轉好 客戶端存貨陸續去化 矽晶圓需求呈現上升走勢

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
環球晶董事長徐秀蘭。 記者鐘惠玲／攝影
環球晶董事長徐秀蘭。 記者鐘惠玲／攝影

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）昨（26）日召開股東會，董事長徐秀蘭表示，今年不確定因素比預期更高，包括美國關稅政策及針對半導體進口232條款調查可能有晶片稅等，以及匯率波動等；不過，市況已走緩一年多，客戶端存貨陸續去化，整體情勢逐漸轉好，希望今年營運表現會優於去年。

徐秀蘭指出，矽晶圓整體需求是上升的走勢，環球晶日本廠區已經有好幾個月的出貨量都是創歷史新高。公司各廠區的新產能中，由台灣廠區先認證完成，其次就是日本廠區，接下來就是期望歐美廠區的新產能盡快開始貢獻營收。

對於美國市場狀況，徐秀蘭提到，美國政府會對進口產品課徵關稅，只是稅率多少還不知道，因此客戶會希望本土供應來避免相關風險，也來詢問環球晶美國廠產能可為其保留多少額度。

徐秀蘭回應股東提問時強調，環球晶先前表達願意加碼投資美國，但是必須滿足三個條件才會付諸實行，首先是既有廠區的產能利用率達到一定程度，第二是美國廠區必須有獲利，第三是美國當地客戶要簽訂長約，「不會興建蚊子館」，請股東放心。

徐秀蘭說明，環球晶的態度就是只要客戶有需求，能夠得到合理的售價且獲利，公司很願意繼續擴充產能。美國建廠成本與人員薪資很高，不過德州的電費與土地成本便宜，公司盡量在美國廠推行高自動化。

至於義大利新廠情況，徐秀蘭表示，是在既有八吋廠旁邊興建12吋廠，歐洲客戶也希望能有本土供應，且對於環保要求更積極，本周會開始送樣給一線客戶的先進製程採用，預計最快第4季開始有小量營收貢獻。

針對整體市況，徐秀蘭認為，目前12吋矽晶圓市況仍比八吋好很多，相關產能利用率也較高。八吋市場需求雖然較弱，不過由於環球晶的八吋產能是世界第一，又已經多年沒有資本支出，因此競爭力還很不錯。

另外，對於股東詢問環球晶是否有實施庫存股的想法，徐秀蘭說，目前暫無相關規畫。

美國 矽晶圓 環球晶

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