獨／輝達北士科用地如何處理？ 新壽回覆北市府內容揭曉

輝達該用何種方式來取得北士科的T17、T18用地？現在不僅成為外界矚目的焦點，北市府也傷腦筋，為此，北市府在上周五發函給新壽，也引外界好奇到底新壽如何回覆，新壽傍晚已對媒體發出聲明，表示已函覆北市府，此外並未再作任何說明，而根據本報調查，新壽回覆的內容，主要和開發時程有關，另外該如何處理北士科T17、T18，新壽也將在下個月召開的董事會說明最新情況，並且由董事會作決議，但以目前情況來看，在於法無據之下，新壽不太可能與北市府解約，否則高階經理人恐有被股東告背信、瀆職的風險。

新壽主要強調，第一，並未推遲開發，新壽是在2021年10月取得地上權，5年期限可再延長2年，因此最後期限應是在2028年；第二，新壽2021年以來，一直都在進行相關開發的規畫。

據知情的業界人士指出，北市府在上周五的發函中，並未提及解約一事，事實上，不論是配合北市府解約，或是主動提出解約，新壽的經營團隊，尤其是高階經理人，都會背負新光金股東們質疑背信、或是瀆職的壓力；尤其當初新壽標下T17、T18，已向董事會說明具有相當高的開發價值可回饋公司，若因為北市府在於法無據的情況之下，片面要求新壽解約，而新壽照單全收，只怕會被股東追究背信等刑責，更不用說新壽主動向北市府「繳械」。

事實上，新壽的T17、T18用地，已經等待輝達一年多的時間。據了解，一年多前輝達執行長黃仁勳就已相中台灣作為海外總部設置基地，外界所不知道的是，當時台中、台南、高雄等地方政府、開發商都來向輝達進行簡報，新壽也是進行簡報的其中一家公司，之後輝達相中北士科，新壽也與之展開一對一的協商。

據了解，相較於北市府的態度，輝達與新壽在洽談時，反而輝達的空間很大，至少有三種方案備選，一是由新壽蓋好之後租給輝達，其二是租了一段期間之後再把權利讓渡給輝達，其三則是在北市府同意之下，直接把土地移轉給輝達。亦即，輝達並不堅持一定要取得該地上權的所有權，反而輝達最在意的是位於二塊基地中間的小路能否拿掉。

一位熟知此案的業界人士透露，輝達甚至找新壽一起去向市政府溝通，但被新壽婉拒，因為擔心新壽出面，反而會讓外界又有質疑說是圖利新壽，因此最後是由輝達單獨向北市府溝通。

而今日北市府透過管道對外放話，也使得北市府希望直接和新壽解約的說法不脛而走，但除了新紡董事長吳昕恩已在今日新紡股東會上表達，T17、T18「只租不售」，已表達大股東群的想法之外，身為上市公司的新光金及旗下新壽，倘若把當初透過公開招標標來的北士科土地直接和北市府「廢約」，只怕中間的損失，也會讓高階經理人被股東們告背信。