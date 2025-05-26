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億光法說會／第2季展望保守 下半年不可見光與車用成長動能續強

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
億光電子樹林總部。記者籃珮禎／攝影
億光電子樹林總部。記者籃珮禎／攝影

億光電子（2393）26日舉行法人說明會，公布第1季營運成果。受益於LED下游供需趨於平衡、殺價競爭減少，加上產品組合持續優化，公司營收與毛利率已回到平均水準。

然而，面對國際局勢的不確定性，億光對下半年展望持保守態度，並坦言原先規劃的泰國設廠計畫，因關稅政策不明朗而暫時停滯。

億光執行副總蘇鴻彥表示，第1季營收與毛利率回升至平均水準，主要歸因於LED下游供需結構的平衡，有效減少了殺價競爭。此外，公司近年來持續優化產品組合，資本支出與費用也呈現下滑趨勢。

蘇鴻彥進一步指出，在產品組合方面，第1季不可見光與車用產品的比重持續上升，分別占營收的15%與14%。不可見光應用廣泛，包含感測元件、光耦合器（用於電源控制、人臉辨識、測距等）；車用領域則涵蓋車內外光源、車載面板背光以及車用不可見光元件。相較之下，毛利較低的背光與照明產品比重則有所下滑。

針對匯率影響，財會中心副處長盧俊侑說明，億光約85%的對外收入來自外幣部位，其中約六成以美元計價。近期新台幣匯率的急升，確實對公司的毛利率造成了相當程度的影響。

展望第2季及下半年，盧俊侑表示，第1季營收預計與去年同期持平，主要受到關稅及去年同期一次性營收入帳的影響。對於下半年的營運，由於關稅影響程度難以預估，加上國際局勢不確定性增加以及匯率波動等多重因素，公司對原先預期的全年個位數成長幅度，目前採取較為保守的看法。

在產能分配方面，蘇鴻彥指出，目前兩岸的生產產能幾乎各占一半。至於原先規劃在泰國設廠的計畫，盧俊侑坦言，由於關稅政策尚不明確，該計畫目前已處於停滯狀態，公司仍期盼未來能符合當初的設想。

談及2025年各產品成長，蘇鴻彥表示，不可見光和可見光部分預計將優於平均成長水準，而照明和背光部分則持平。盧俊侑補充說明，背光部分持平的原因，是去年策略性處分了部分產品給其他投資公司。

此外，盧俊侑證實，目前確實有來自歐美客戶提出供應鏈需具備「非大陸產能」的要求。億光將持續關注國際貿易情勢變化，以因應客戶需求與市場挑戰。

營收 億光

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