輝達落腳北士科 三角習題有解？新壽：今已函覆北市府

輝達海外總部確定落腳北士科，據輝達屬意新壽得標的T17、T18兩塊地，然而這塊基地有司法爭議、權利金重新計算等問題待解。北市府上周五以正式公函，函文要求新壽26日向北市府提出說明。對此，新壽表示，公司已整理相關資料，並經法務及法令遵循單位審閱後，業已依期限於26日函覆北市府。

針對此事，新壽表示，北市府於上周五（5月23日）傍晚來函請本公司說明北士科T17及T18基地之開發進度，本公司立即著手整理相關資料，並經法務及法令遵循單位審閱後，業已依期限於今日（5月26日）函覆北市府。