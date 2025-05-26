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輝達擬進駐…北士科用地何去何從？ 新壽說話了

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輝達擬進駐…北士科用地何去何從？ 新壽說話了

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
輝達（NVIDIA）台灣總部傳出有望設置在北士科T17、T18。記者許正宏／攝影
輝達（NVIDIA）台灣總部傳出有望設置在北士科T17、T18。記者許正宏／攝影

北士科用地何去何從？新壽說話了。新壽傍晚發出聲明指出，北市府於上周五傍晚來函，請新壽說明北士科T17及T18基地之開發進度，新壽已立即著手整理相關資料，並經法務及法令遵循單位審閱後，並已依期限於今日函覆北市府。

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