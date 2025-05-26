環球晶股東會／看旺2025年 美國40億美元擴產案尚在評估中

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）26日召開股東常會，董事長徐秀蘭表示，2025年雖仍面臨地緣政治風險、關稅與匯率波動等多重不確定因素，但隨著客戶庫存去化進展明顯，及擴產效益逐步發酵，全年營運有望優於2024年。

談到先前宣布有意擴大投資美國40億美元，徐秀蘭說，目前仍處於構思階段，若美國廠能符合三項條件，包括達到預期的產能利用率、具備長期客戶訂單支持，以及合理的財務效益後，才會進一步推動。

產能布局方面，環球晶日本新產線已帶動出貨創高，美國德州廠今年3月起已少量出貨，密蘇里州與義大利新廠也陸續完成建置並持續測試中。徐秀蘭強調，環球晶具備「在地化製造」與「綠色能源」雙重優勢，美國與義大利新廠將全面使用再生能源，符合全球大客戶對永續製造的期待。

此外，全球碳化矽（SiC）龍頭Wolfspeed傳將聲請破產，環球晶亦評估接替產能需求，目標是在中國大陸以外的市場中，成為品質穩定且具技術實力的碳化矽供應選項，滿足國際客戶對高可靠度產品的需求。

環球晶股東常會通過2024年財報與盈餘分派案，每股配發現金股利11元。該公司去年營收626億元，稅後純益98億元，每股純益21.06元，獲利年減五成，主要受認列持股Siltronic評價損失影響。

徐秀蘭說，過去一年半導體景氣復甦不均，僅AI相關需求明顯回升，成熟製程回溫較慢，導致矽晶圓出貨壓力不小。不過環球晶仍達成「季季高」的營收目標，展現營運韌性。

為補足併購Siltronic未果後的成長缺口，環球晶2022年起啟動「Plan B」擴產計畫，聚焦擴充12吋先進製程晶圓，以因應高效能運算（HPC）與AI應用所需。

市場關注是否實施庫藏股，徐秀蘭表示，目前沒有規劃，資金將優先用於設備投資與穩健配息，確保長期成長動能。