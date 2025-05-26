快訊

家寧絕地反攻！公布「沒拿YT收益、Andy劈腿」打擊真相

輝達擬進駐…北士科用地何去何從？ 新壽說話了

被取代？Google搜尋市占罕見跌破90% 馬斯克：AI將廢了搜尋

環球晶股東會／看旺2025年 美國40億美元擴產案尚在評估中

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）26日召開股東常會，董事長徐秀蘭表示，2025年雖仍面臨地緣政治風險、關稅與匯率波動等多重不確定因素，但隨著客戶庫存去化進展明顯，及擴產效益逐步發酵，全年營運有望優於2024年。

談到先前宣布有意擴大投資美國40億美元，徐秀蘭說，目前仍處於構思階段，若美國廠能符合三項條件，包括達到預期的產能利用率、具備長期客戶訂單支持，以及合理的財務效益後，才會進一步推動。

產能布局方面，環球晶日本新產線已帶動出貨創高，美國德州廠今年3月起已少量出貨，密蘇里州與義大利新廠也陸續完成建置並持續測試中。徐秀蘭強調，環球晶具備「在地化製造」與「綠色能源」雙重優勢，美國與義大利新廠將全面使用再生能源，符合全球大客戶對永續製造的期待。

此外，全球碳化矽（SiC）龍頭Wolfspeed傳將聲請破產，環球晶亦評估接替產能需求，目標是在中國大陸以外的市場中，成為品質穩定且具技術實力的碳化矽供應選項，滿足國際客戶對高可靠度產品的需求。

環球晶股東常會通過2024年財報與盈餘分派案，每股配發現金股利11元。該公司去年營收626億元，稅後純益98億元，每股純益21.06元，獲利年減五成，主要受認列持股Siltronic評價損失影響。

徐秀蘭說，過去一年半導體景氣復甦不均，僅AI相關需求明顯回升，成熟製程回溫較慢，導致矽晶圓出貨壓力不小。不過環球晶仍達成「季季高」的營收目標，展現營運韌性。

為補足併購Siltronic未果後的成長缺口，環球晶2022年起啟動「Plan B」擴產計畫，聚焦擴充12吋先進製程晶圓，以因應高效能運算（HPC）與AI應用所需。

市場關注是否實施庫藏股，徐秀蘭表示，目前沒有規劃，資金將優先用於設備投資與穩健配息，確保長期成長動能。

矽晶圓 環球晶

延伸閱讀

美國「232條款」來勢洶洶 台灣半導體面臨一擔心二挑戰

應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算

美國「1節日」到來 美股今休市！當地郵局也將暫停服務

哈佛國際生禁令恐衝擊矽谷？1/4獨角獸新創老闆曾留美

相關新聞

輝達擬進駐…北士科用地何去何從？ 新壽說話了

北士科用地何去何從？新壽說話了。新壽傍晚發出聲明指出，北市府於上周五傍晚來函，請新壽說明北士科T17及T18基地之開發進...

嘉義先進封裝廠意外1人遭砸亡 台積電：已自主停工

台積電嘉義廠區工地今天發生工安意外事故，1名承攬人員經送醫搶救後宣告不治。台積電表示，相關工程目前已自主停工，釐清調查事...

美國「232條款」來勢洶洶 台灣半導體面臨一擔心二挑戰

美國政府針對半導體進口啟動「232條款」調查來勢洶洶，台經院院長張建一26日說，最讓人擔心的是「大水庫理論」，這對台灣影...

德儀與NVIDIA攜手合作 為AI基礎設施實現高效電力配送

德州儀器 (TI) 今日宣布正與輝達（NVIDIA）合作，共同開發電源管理與感測技術，用於資料中心伺服器的 800V高壓...

國瑞啟動純綠電AI算力中心建設計畫 100%再生能源、整廠輸出首站關島

國瑞集團今（26）日於台北正式啟動「純綠電AI算力中心」建設計畫，並宣布全球整廠輸出首站將落腳美國關島。國瑞整合各系統平台並於今日正式於台灣嘉義動工。這座純綠電算力中心是全台首座100%綠電驅動的AI

AI 需求助 enterprise SSD 成長！NAND Flash 價格有望續揚

根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，以北美大廠為主的雲端服務業者(CSP)持續加強AI投資，預期將帶動en...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。