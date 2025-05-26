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廣宇股東會／AI與礦機等4大動能挹注 馬來西亞產能塞爆

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

廣宇（2328）26日舉行股東會，人工智慧（AI）伺服器、礦機、遊戲機與鴻海集團（2317）需求，四大動能挹注，加上關稅議題，新客戶持續湧入，使得馬來西亞廠塞爆，準備擴產，第2季營運將優於第1季，下半年將優於上半年，法人預估，全年營收可望成長兩成，獲利成長幅度優於營收。

廣宇董事長李光曜表示，該公司東南亞事業處，因受益美中貿易競合與供應鏈彈性調整，近期有大量客戶洽詢，將積極把握機會，配合客戶需求，擴大產能，以爭取消費性、通訊性等產品商機，今年營收能回復成長的趨勢。

廣宇發言人郭世華指出，由於擔心關稅議題，馬來西亞廠有轉單效應，許多消費性產品新客戶紛紛來洽談，同時比特幣價格維持在高檔水準，川普也支持加密貨幣，使得挖礦機的需求暢旺，而且挖礦機不只是為了比特幣，逐漸蔓延到其他加幣貨幣，都造成該公司馬來西亞廠產能滿載。

另外，鴻海集團在越南與印度布建大量產能，集團為了分散地緣政治風險，要擴大馬來西亞生產比重，但集團在馬來西亞生產的只有廣宇，因此該公司也必須配合鴻海集團需求，挪出部分產能來生產集團的產品，馬來西亞目前規劃擴產因應。去年馬來西亞占整體產能30%，若下半年陸續擴產，將可望提升到35%到40%。

至於廣宇泰國廠，去年擴建新廠，目前正在試產，主要是為了當地台商需求，目前旁邊還有空地可以擴產。

郭世華說，受到需求暢旺的帶動下，第2季營運將優於第1季，下半年將優於上半年，AI伺服器按照進度規劃下半年量產，至於電動車線束，鴻海旗下鴻華先進的線束都是廣宇做的，之前出貨Model C電動車，下半年將出貨Model B，增添新的成長力道。

他指出，目前客戶還沒有因為關稅調整訂單，該公司也會擔心，是否上半年需求太旺，下半年會轉趨保守，因此，將密切觀察。

廣宇2024年產品營收占比分別為消費性電子占48.5%、網通產品15.8%、工控產品14.12%、車用產品20.6%、醫療產品0.98%。

鴻海 馬來西亞

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