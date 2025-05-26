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天品集團、欣偉科技攜手成立奈科潔淨 跨入AI水冷伺服器清洗

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
圖中左起依序為奈科潔淨董事長李振豪、天品集團董事長李振寬、奈科潔淨總經理李振傑。照片／公司提供。
圖中左起依序為奈科潔淨董事長李振豪、天品集團董事長李振寬、奈科潔淨總經理李振傑。照片／公司提供。

天品集團（6199）與關係企業欣偉科技，26日宣布，攜手剛成立的天品旗下奈科潔淨科技，跨入AI水冷伺服器的專業清洗解決方案，其服務的客戶之一，液冷系統產品已經通過ODM大廠廣達對清潔度的要求與認證，目前奈科訂單能見度已達2026年第1季。

因應AI伺服器大量部署所帶來的散熱與維運挑戰，天品集團於2025年5月攜手擁有逾25年經驗的欣偉科技策略合作，一同成立奈科潔淨科技，天品持股約70%，聯手打造針對AI水冷伺服器的專業清洗解決方案，搶攻AI伺服器清洗市場的龐大商機。

奈科潔淨董事長李振豪指出，公司建置獨立液冷散熱系統清洗的產能，以目前GB200主要散熱系統設計並採一工班計算，最大產能規模目前可達500櫃，可針對AI伺服器散熱用的散熱器水箱（Radiator）與流體分歧管（Manifold）等產品提供全流程、低微粒、高效率的潔淨服務，當前初步已取得市場上多家主流液冷散熱製造產業之客戶合作訂單，預計今年下半年起將逐步加入產能排程中。

總經理李振傑補充，奈科開發的特用藥水R01，相較於傳統DI水與酒精清洗方式，對於150微米以上顆粒的清除效率提升達50％，能大幅減少因微粒污染導致的AI伺服器故障率與維修風險。

資策會產業情報研究所（MIC）最新預估，2024年全球AI伺服器出貨量將達194.2萬台，並推估在2027年突破320.6萬台，2022至2027年間年均複合成長率（CAGR）達24.7％。

法人看好在AI伺服器成長趨勢明確下，奈科針對AI水冷伺服器的專業清洗解決方案，在未來從客戶端到產能都有望持續增加和放量，且有機會從一工班上看到兩工班等，為營運帶來強勁動能。

天品 伺服器 AI

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