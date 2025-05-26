快訊

鼎越開發372億標京華城「涉非常規交易」 檢調搜索約談22人

交棒說掀議...朱立倫再回應 每次提到盧秀燕都覺得「非常、誠摯歡迎」

平均調漲26.8％！今起訂購6月23日台鐵車票為新票價 北花自強號漲至583元

聽新聞
0:00 / 0:00

美國「232條款」來勢洶洶 台灣半導體面臨一擔心二挑戰

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
美台半導體示意圖。 圖／AI生成
美台半導體示意圖。 圖／AI生成

美國政府針對半導體進口啟動「232條款」調查來勢洶洶，台經院院長張建一26日說，最讓人擔心的是「大水庫理論」，這對台灣影響會非常大，台經院產經資料庫總監劉佩真則提到，台灣半導體業者後續恐面臨新台幣匯率和關稅造成成本增加的二大挑戰。

台經院今舉行景氣動向記者會，被問及美國半導體關稅動向，因為美國對全球半導體產業進行調查，但美國半導體四巨頭也齊聲呼籲半導體免關稅。對此，張建一表示，美國總統川普先前聲稱「台灣搶了美國晶片生意」，照此邏輯，現在反而是被搶的說台積電沒有搶，凸顯台灣搶美國生意之說不合理。

張建一指出，因為英特爾很多晶片做不出來，且英特爾也是台積電客戶，大家都擔心被轉嫁，因此儘管川普一直說台灣搶走美國半導體業者生意，但英特爾這些公司反而說台積電沒搶生意。不過，「大水庫理論」確實讓人擔心，若以此方式課稅，對台灣影響會非常大，因為美國最終目的，是希望各國供應鏈遷徙到美國，但這也讓後續的不確定性更高。

劉佩真分析，川普可能會用回溯原產地，或直接以晶圓流片（Wafer fabrication）的工廠所在地原產地課徵，甚至不排除用「大水庫理論」課稅，初期採取高稅額之後再跟各國協商。

劉佩真表示，美國業者也知道台積電可用其無可取代性影響關稅，因此今天英特爾、美光及高通等業者才建議不課稅，也是怕未來轉嫁壓力，但最終決定權仍取決於美國總統川普。

不過，劉佩真提醒，台灣半導體業者後續恐面臨二大挑戰，一個來自新台幣匯率牽動業者獲利表現，其二是晶片關稅，據美國半導體行業協會（SIA）估算，關稅每提高1%，晶圓廠建設成本將增加0.64%，半導體每上漲1美元，終端產品如手機、汽車系統和伺服器等，可能需上調3美元售價才得以維持利潤，這也是台積電日前公開表達，如果美對晶片課稅，第一個會衝擊終端產品消費價格，造成需求疲弱。此外，台積電還強調，如此一來，也會造成台積電在美投資增加額外成本，影響亞利桑那州建廠進程遞延。

美國 台積電 半導體

延伸閱讀

台積電硬起來嗆川普？傳遞「不免稅就撤資」警訊 網讚爆：靠政府不如靠自己

美科技四雄：別課半導體關稅 有望讓川普政府「再想一想」

美先進封裝改用英特爾？輝達黃仁勳：我們沒有其他選項

英特爾執行長陳立武中文開場 與夥伴搏感情

相關新聞

嘉義先進封裝廠意外1人遭砸亡 台積電：已自主停工

台積電嘉義廠區工地今天發生工安意外事故，1名承攬人員經送醫搶救後宣告不治。台積電表示，相關工程目前已自主停工，釐清調查事...

美國對台積電課高關稅？專家說：這點最讓大家擔心

美國政府近期可能宣布半導體關稅，台經院產總資料庫總監劉佩真今日表示，台灣半導體直接出口美國去年只有4.5%，如果以此進口...

美國「232條款」來勢洶洶 台灣半導體面臨一擔心二挑戰

美國政府針對半導體進口啟動「232條款」調查來勢洶洶，台經院院長張建一26日說，最讓人擔心的是「大水庫理論」，這對台灣影...

德儀與NVIDIA攜手合作 為AI基礎設施實現高效電力配送

德州儀器 (TI) 今日宣布正與輝達（NVIDIA）合作，共同開發電源管理與感測技術，用於資料中心伺服器的 800V高壓...

國瑞啟動純綠電AI算力中心建設計畫 100%再生能源、整廠輸出首站關島

國瑞集團今（26）日於台北正式啟動「純綠電AI算力中心」建設計畫，並宣布全球整廠輸出首站將落腳美國關島。國瑞整合各系統平台並於今日正式於台灣嘉義動工。這座純綠電算力中心是全台首座100%綠電驅動的AI

AI 需求助 enterprise SSD 成長！NAND Flash 價格有望續揚

根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，以北美大廠為主的雲端服務業者(CSP)持續加強AI投資，預期將帶動en...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。