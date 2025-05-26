美國「232條款」來勢洶洶 台灣半導體面臨一擔心二挑戰

美國政府針對半導體進口啟動「232條款」調查來勢洶洶，台經院院長張建一26日說，最讓人擔心的是「大水庫理論」，這對台灣影響會非常大，台經院產經資料庫總監劉佩真則提到，台灣半導體業者後續恐面臨新台幣匯率和關稅造成成本增加的二大挑戰。

台經院今舉行景氣動向記者會，被問及美國半導體關稅動向，因為美國對全球半導體產業進行調查，但美國半導體四巨頭也齊聲呼籲半導體免關稅。對此，張建一表示，美國總統川普先前聲稱「台灣搶了美國晶片生意」，照此邏輯，現在反而是被搶的說台積電沒有搶，凸顯台灣搶美國生意之說不合理。

張建一指出，因為英特爾很多晶片做不出來，且英特爾也是台積電客戶，大家都擔心被轉嫁，因此儘管川普一直說台灣搶走美國半導體業者生意，但英特爾這些公司反而說台積電沒搶生意。不過，「大水庫理論」確實讓人擔心，若以此方式課稅，對台灣影響會非常大，因為美國最終目的，是希望各國供應鏈遷徙到美國，但這也讓後續的不確定性更高。

劉佩真分析，川普可能會用回溯原產地，或直接以晶圓流片（Wafer fabrication）的工廠所在地原產地課徵，甚至不排除用「大水庫理論」課稅，初期採取高稅額之後再跟各國協商。

劉佩真表示，美國業者也知道台積電可用其無可取代性影響關稅，因此今天英特爾、美光及高通等業者才建議不課稅，也是怕未來轉嫁壓力，但最終決定權仍取決於美國總統川普。

不過，劉佩真提醒，台灣半導體業者後續恐面臨二大挑戰，一個來自新台幣匯率牽動業者獲利表現，其二是晶片關稅，據美國半導體行業協會（SIA）估算，關稅每提高1%，晶圓廠建設成本將增加0.64%，半導體每上漲1美元，終端產品如手機、汽車系統和伺服器等，可能需上調3美元售價才得以維持利潤，這也是台積電日前公開表達，如果美對晶片課稅，第一個會衝擊終端產品消費價格，造成需求疲弱。此外，台積電還強調，如此一來，也會造成台積電在美投資增加額外成本，影響亞利桑那州建廠進程遞延。