力領對下半年出貨審慎樂觀 坦言新台幣升值帶來挑戰

車用顯示器驅動IC廠力領（6996）於26日參與櫃買市場業績發表會，該公司董事長毛穎文表示，目前毛利率估計穩定約在四成附近，也許長期還可以有往上空間。

力領首季合併營收為6.24億元，季減13.7％、年減8.5％，每股純益為2.4元。

力領主要耕耘車用儀表板、觸控中控台、抬頭顯示器（HUD）、空調圓形控制旋鈕、電子後視鏡等各類車用顯示應用，客戶範圍包括全球一線品牌商。

針對今年營運，力領指出，主要營收動能來自於新興市場增長快速的中系車廠，雖然第1季營收表現因為工作天數較少而呈現季減，但對下半年出貨展望仍抱持審慎樂觀態度。

只是，毛穎文也不諱言，新台幣升值情況可能影響營收與獲利表現，確實帶來挑戰。