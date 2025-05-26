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台灣無人機聯盟赴美 主席胡開宏：台美技術整合絕佳機會

中央社／ 台北26日電

台灣卓越無人機海外商機聯盟赴美參與國際無人載具系統展，並與國際無人系統組織（AUVSI）簽署產業合作備忘錄，與奧克拉荷馬州國防產業協會結盟。台灣卓越無人機海外商機聯盟主席胡開宏強調，與美方對接，是技術整合絕佳機會，助台灣加速建置無人機戰力，打入國際供應鏈。

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）今天發布新聞稿表示，持續邁開海外拓業的腳步，上週由聯盟主席胡開宏，帶領漢翔公司、國防產業發展協會、航太公會、聯盟協同主席中光電智能機器人、雷虎科技，以及國內多家無人機廠商，前往美國德州參與國際無人載具系統展（XPONENTIAL 2025）。

XPONENTIAL是全球無人機展會，設有台灣主題館，外交部與經濟部官員也一同出席，展示台灣無人機的蓬勃發展與競爭力。「台灣卓越無人機海外商機聯盟」並與國際無人系統組織（AUVSI）簽署產業合作備忘錄。

無人機聯盟表示，AUVSI規模是全球最大，會員來自全球60多個國家、600多個企業，提供平台促進會員技術交流合作，在美國在台協會處長谷立言、外交部駐休士頓處長蕭伊芳、外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋等人見證下，雙方主席胡開宏及Michael Robbins簽下合作備忘錄，隨後AUVSI也參訪台灣主題館，敲開雙方未來合作的大門。

身兼國防產業發展協會理事長的胡開宏，再與奧克拉荷馬州國防產業協會（ODIA）執行總監AllysonCarson簽署結盟，同樣由台、美兩位處長蕭伊芳及谷立言見證。事實上，奧克拉荷馬州早在去年9月就曾組團訪台，在無人機聯盟成立之初，是第一個給予台灣支持的盟友，本次是協會之間的結盟，加深台美之間的緊密情誼。

谷立言指出，美、台正在AI人工智慧、半導體及無人機等先進製造領域深度合作，在密切的產業交流與高度互補下，將能為雙方帶來經濟效益。

胡開宏也強調，這次與美方對接，是技術整合的絕佳機會，對內能幫助台灣加速建置無人機戰力，對外則能促成聯盟成員打入國外廠商的供應鏈。

台灣無人機聯盟表示，5月上旬已前往東歐的愛沙尼亞及立陶宛進行產業參訪，如今赴美參展亦有斬獲，為台灣無人機產業創造更多商業合作機會。

美國在台協會 無人機 漢翔公司

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