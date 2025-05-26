聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義先進封裝廠意外1人遭砸亡 台積電：已自主停工
台積電嘉義廠區工地今天發生工安意外事故，1名承攬人員經送醫搶救後宣告不治。台積電表示，相關工程目前已自主停工，釐清調查事故原因。
台積電嘉義先進封裝廠工地今天上午傳出1名吊車吊掛指揮手遭電盤砸中的事外事故。台積電指出，工區相關人員第一時間於現場進行急救，並立即由駐廠救護車送醫救治，同時聯繫家屬，該員不幸於搶救後宣告不治。
台積電表示，目前工地為交付承攬範圍，相關工程已先自主停工，以待進一步釐清調查事故原因，台積電全力配合調查，並協助下包商處理後續事宜。
台積電規劃在嘉義建置CoWoS先進封裝廠，第1座廠預計2028年量產，可創造3000個就業機會，嘉義園區為南科管理局轄下園區。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言