比利時微電子研究中心發表 監測腸道健康的可食入感測器原型

比利時微電子研究中心（imec）日前在全球科技論壇（ITF World)上直播展示一款高度微縮化的可食入感測器。相較於現行的膠囊內視鏡，這款於Oneplanet研究中心開發的感測器原型尺寸小了三倍，更率先提供氧化還原平衡測量。這能新技術可提供有關腸道發炎、腸道微生物群和整體健康的新價值，是邁向非侵入式腸道健康監測與腸胃（GI）疾病管理的發展上一大進展。

由於腸胃道在營養吸收、免疫功能及預防有害物質進入體內方面發揮關鍵作用，維持腸道健康對於整體身心健康來說至關重要。然而，監測腸道健康極具挑戰，因為腸胃道非常複雜，也難以探查。內視鏡和大腸鏡等傳統方法無法提供整條腸胃道的全方位視角，而且這些過程本身就令人不適。另一方面，膠囊內視鏡雖然目前透過目測而用來診斷像是克隆氏症等腸胃疾病，但也需要經過令人不適的清腸準備。此外，現行的解決方案缺乏用來測量化學環境的感測器。

imec於今年全球科技論壇（ITF World)直播展示其高度微縮化的可食入感測器，透過活體細胞測量，為腸道健康監測提供一套全面的非侵入式解決方案。這款感測器長度僅有2.1公分，直徑0.75公分，所以其尺寸比現有的膠囊內視鏡小了三倍，設計用來測量整條腸胃道的氧化還原平衡、酸鹼值（pH）和溫度。展示期間，imec研究員Aniek Even把這款可食入感測器吞下肚，隨後在螢幕上顯示即時的測量結果，突顯這款感測器的操作簡易與實際應用。

Imec科學研究員Aniek Even表示：「我們開發的這項可食入感測器技術成功在一項與荷蘭瓦赫寧恩大學（WUR）合作進行的研究中，在健康志願者體內完成評估，提供在人體內沿著腸道測量氧化還原平衡的首批數據。透過提供氧化還原平衡的即時數據，這款感測器能有助於識別氧化壓力—代表發炎的一種特徵，並提供有關腸道微生物群及其對整體健康所產生的作用之全新見解。我們的這款小型易用裝置可能顛覆我們診斷和管理腸胃疾病的方法，包含發炎性腸道疾病與胃腸道癌。」 這款感測器能在24小時到1周的時程內每20秒進行一次測量，取決於個人的腸道蠕動。

這些研究人員目標是在不同的病患族群內評估這款感測器，另與荷蘭拉德堡德大學（RU）醫學中心合作，鎖定癌症或慢性發炎患者來進行追蹤試驗，也和其他大學及臨床中心進行試驗。該研究團隊歡迎其他機構把這款可食入感測器整合到多種臨床試驗，進一步推進健康照護的創新。