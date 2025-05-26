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虛擬主播魅力再升級 17LIVE導入AI強化虛擬主播功能

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
虛擬主播魅力再升級，17LIVE導入AI強化虛擬主播功能。圖／17 LIVE提供
虛擬主播魅力再升級，17LIVE導入AI強化虛擬主播功能。圖／17 LIVE提供

17LIVE 26日表示，看好虛擬主播（VTuber）市場，除併購日本虛擬主播公司以豐富虛擬主播IP外，17LIVE同步優化平台工具，導入AI技術，以強化虛擬主播應用相關功能，繼推出「V-Create」後，近期釋出最新虛擬主播應用功能「expressions of V-Create」，該系統能自動偵測虛擬主播的情緒，讓主播在直播過程中即時展現多種浮誇版逗趣表情，讓直播間觀看體驗充滿更多趣味性，用戶互動更有感，也強化用戶參與度。

17LIVE指出，這項AI功能讓原本操作門檻較高的虛擬主播變得更輕鬆易上手。無須專業繪圖與繁複設計，幫助虛擬主播在直播中即時換臉：變換喜、怒、哀、害羞、驚訝等浮誇版表情，展現「人味」，強化粉絲的即時互動體驗。

17LIVE表示，虛擬主播（VLiver）相關業務已成平台未來成長主力之一，2024年虛擬主播業務營收達1,100萬美元，年增超過一倍。根據Global Information分析報告估計，至2028年全球虛擬主播市場規模將達到174億美元。17LIVE整合集團AI研發、平台營運與虛擬IP資源，未來在內容經濟與AI娛樂應用領域具長線爆發潛力。

為降低虛擬主播進入門檻與招募更多相關內容創作者加入平台，吸引更多虛擬主播加入平台，17LIVE產品及工程團隊一月推出新的虛擬主播角色建模工具「V-Create」，讓同好們能以零成本拼組成屬於自己獨一無二的虛擬主播角色（V皮）。

為讓用戶觀看虛擬主播內容時，有新的體驗，17LIVE於5月上線新功能「expressions of V-Create」，該技術可在直播中偵測主播情緒，當系統透過網路攝影機或手機鏡頭捕抓到主播面部表情，虛擬角色的頭像與表情將自動進行放大，像是放大版的表情貼圖，藉此強化視覺傳達效果。舉例當主播臉上露出笑容時，會自動生成虛擬主播的喜、怒、哀、害羞、驚訝等浮誇版情緒表情，大幅簡化虛擬主播在角色設計與運營成本。17LIVE指出，看好這項功能，預期會帶動更多虛擬主播參與。

為強化內容競爭力，17LIVE近年積極布局日本市場，去年收購日本虛擬主播公司mikai及其旗下知名事務所Re:AcT，導入多樣化虛擬主播也IP資源，並同步開放免費虛擬角色製作功能，降低創作門檻，吸引更多內容創作者與素人參與虛擬直播行列。集團一直持續推出新功能與優化平台功能，以豐富直播主與用戶的歡樂直播體驗。

主播 AI

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