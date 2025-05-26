德儀與NVIDIA攜手合作 為AI基礎設施實現高效電力配送

德州儀器 (TI) 今日宣布正與輝達（NVIDIA）合作，共同開發電源管理與感測技術，用於資料中心伺服器的 800V高壓直流(HVDC)配電系統。這項全新電源架構為更具可擴展性和可靠性的下一代 AI 資料中心奠定基礎。

德議表示，隨著AI蓬勃發展，預計不久的將來，每個資料中心機櫃所需的電力將從目前的100kW成長到超過 1MW。為了供應1MW機櫃的電力，現今的48V 配電系統需要近450磅(約204公斤)的銅材，因此從物理上來說，48V系統不可能再擴大電力輸送，長期支援運算需求。

全新800V HVDC 配電架構將提供未來 AI 處理器所需的功率密度和轉換效率，同時大幅減少電源供應器的尺寸、重量和複雜性。藉由此架構，工程師能夠根據資料中心需求的變化，打造具擴充性的高效能電源機櫃。

Kilby Labs 電源管理研發總監暨 TI 院士Jeffrey Morroni表示：「我們正在見證一場典範轉移。AI資料中心正將電力需求推向前所未有的水準。幾年前，48V 基礎設施是我們面臨的下一個重大挑戰。如今，TI 在電源轉換方面的專業知識結合NVIDIA的AI專長，正在實現800V高壓直流架構，以支援對 AI 運算前所未有的需求。」

NVIDIA 系統工程副總裁 Gabriele Gorla 表示：「半導體電源系統是實現高效能AI基礎設施的重要因素。NVIDIA 正與供應商合作開發 800V 高壓直流架構，將有效支援下一代強大的大規模AI資料中心。」