崇越：成熟製程晶圓庫存回到健康水位 今年審慎樂觀

崇越科技今天舉行法說會，董事長潘重良表示，半導體成熟製程的晶圓庫存慢慢回到健康水位，看好今年半導體業景氣審慎樂觀，期待今年營運成長。

崇越今年第1季營收新台幣157.59億元，年增32.1%，歸屬母公司淨利9.39億元，比去年同期成長21.1%，為單季獲利歷史次高，每股純益4.91元，成長動能強勁，其中半導體相關產品占營收比重衝高到84.1%。

潘重良今天說，美國對等關稅為景氣帶來變數，但目前為止還不是很明朗，對營運未造成很大影響。

至於新台幣匯率急升，潘重良說，這部分影響一定會有，但還在可控範圍內，根據崇越內部估算，新台幣兌美元匯率每升值1元，營收大概會減少約3.3%，會靠衝刺業績來填補這個缺口。

潘重良分析，隨著美中對峙加劇，中國積極推動半導體供應鏈本土化、國產化，低價求售，中國成熟製程的晶圓市場難逃被取代，崇越因為與中國客戶之間還有一些LTA（長約），2026、2027年陸續到期後，會慢慢淡出這塊市場，未來崇越在中國矽晶圓市場會聚焦在先進製程，畢竟崇越在良率、品質上還是有優勢。

至於崇越另一重要產品線光阻液，潘重良表示，光阻液是幾千種原料所組成，要複製有困難，這部分崇越在中國市場的占有率仍然居高，受影響小。

崇越持續加強海外布局，看準愈來愈多PCB、銅箔基板廠商跑到泰國設廠，崇越今年4月新設泰國據點拚卡位；另外5月也首度參加在新加坡舉行的SEMICON SEA半導體展，全力布局東南亞市場。