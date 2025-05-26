快訊

鼎越開發372億標京華城「涉非常規交易」 檢調搜索約談22人

交棒說掀議...朱立倫再回應 每次提到盧秀燕都覺得「非常、誠摯歡迎」

平均調漲26.8％！今起訂購6月23日台鐵車票為新票價 北花自強號漲至583元

崇越：成熟製程晶圓庫存回到健康水位 今年審慎樂觀

中央社／ 台北26日電

崇越科技今天舉行法說會，董事長潘重良表示，半導體成熟製程的晶圓庫存慢慢回到健康水位，看好今年半導體業景氣審慎樂觀，期待今年營運成長。

崇越今年第1季營收新台幣157.59億元，年增32.1%，歸屬母公司淨利9.39億元，比去年同期成長21.1%，為單季獲利歷史次高，每股純益4.91元，成長動能強勁，其中半導體相關產品占營收比重衝高到84.1%。

潘重良今天說，美國對等關稅為景氣帶來變數，但目前為止還不是很明朗，對營運未造成很大影響。

至於新台幣匯率急升，潘重良說，這部分影響一定會有，但還在可控範圍內，根據崇越內部估算，新台幣兌美元匯率每升值1元，營收大概會減少約3.3%，會靠衝刺業績來填補這個缺口。

潘重良分析，隨著美中對峙加劇，中國積極推動半導體供應鏈本土化、國產化，低價求售，中國成熟製程的晶圓市場難逃被取代，崇越因為與中國客戶之間還有一些LTA（長約），2026、2027年陸續到期後，會慢慢淡出這塊市場，未來崇越在中國矽晶圓市場會聚焦在先進製程，畢竟崇越在良率、品質上還是有優勢。

至於崇越另一重要產品線光阻液，潘重良表示，光阻液是幾千種原料所組成，要複製有困難，這部分崇越在中國市場的占有率仍然居高，受影響小。

崇越持續加強海外布局，看準愈來愈多PCB、銅箔基板廠商跑到泰國設廠，崇越今年4月新設泰國據點拚卡位；另外5月也首度參加在新加坡舉行的SEMICON SEA半導體展，全力布局東南亞市場。

新台幣 半導體

延伸閱讀

崇越領軍14家台日星夥伴 首度參展 SEMICON SEA

質疑郭智輝圖利 徐巧芯曝東部風電計畫與崇越「關係匪淺」

爭議台東風電案與崇越有關 黃建賓要求郭智輝公開說明

郭智輝再遭質疑圖利 崇越：子公司無涉開發東部風電

相關新聞

嘉義先進封裝廠意外1人遭砸亡 台積電：已自主停工

台積電嘉義廠區工地今天發生工安意外事故，1名承攬人員經送醫搶救後宣告不治。台積電表示，相關工程目前已自主停工，釐清調查事...

美國對台積電課高關稅？專家說：這點最讓大家擔心

美國政府近期可能宣布半導體關稅，台經院產總資料庫總監劉佩真今日表示，台灣半導體直接出口美國去年只有4.5%，如果以此進口...

美國「232條款」來勢洶洶 台灣半導體面臨一擔心二挑戰

美國政府針對半導體進口啟動「232條款」調查來勢洶洶，台經院院長張建一26日說，最讓人擔心的是「大水庫理論」，這對台灣影...

德儀與NVIDIA攜手合作 為AI基礎設施實現高效電力配送

德州儀器 (TI) 今日宣布正與輝達（NVIDIA）合作，共同開發電源管理與感測技術，用於資料中心伺服器的 800V高壓...

國瑞啟動純綠電AI算力中心建設計畫 100%再生能源、整廠輸出首站關島

國瑞集團今（26）日於台北正式啟動「純綠電AI算力中心」建設計畫，並宣布全球整廠輸出首站將落腳美國關島。國瑞整合各系統平台並於今日正式於台灣嘉義動工。這座純綠電算力中心是全台首座100%綠電驅動的AI

AI 需求助 enterprise SSD 成長！NAND Flash 價格有望續揚

根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，以北美大廠為主的雲端服務業者(CSP)持續加強AI投資，預期將帶動en...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。