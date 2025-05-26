宏達電攜手美國德州大學 導入VIVERSE Create平台教學

全球智慧型手機與虛擬實境平台宏達電HTC旗下 3D Internet 虛擬世界 VIVERSE 宣布，與美國德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）傳播學院德州沉浸式研究院（Texas Immersive Institute ; TXI）展開為期一學期的深度合作，攜手導入 VIVERSE Create 平台，將突破限制的 WebXR 3D 創作形式帶進課堂，協助學生打造七大原創虛擬世界。透過課程實作強化學生職涯所需之 XR 與 3D 沉浸式體驗創作能力，體現虛擬世界在教育應用與產業接軌上的發展潛力。

此為 HTC 首度與美國大學展開的重要學術合作，將 VIVERSE Create 平台導入正式課程，協助學生學習虛擬世界創作、互動設計與沉浸式敘事，顛覆傳統簡報或書面報告的課堂作業形式。在一整學期中，學生運用 VIVERSE Create 平台以及與其介接的 PlayCanvas 等瀏覽器工具，親手設計並發表自己的 3D 沉浸式體驗。儘管多數學生為初次接觸 XR 或 3D 遊戲引擎，仍能在短時間內完成從概念構思到實作上線的全流程創作，展現高度創意與執行力。

VIVERSE Create 為一款無需安裝、可直接透過瀏覽器操作的 3D 虛擬世界創作平台，採用無需編碼（no-code）設計，可大幅降低內容創作的門檻。德州大學奧斯汀分校學生在本課程中完成了七件原創作品，內容涵蓋奇幻虛擬藝廊、實驗性遊戲、敘事驅動冒險與充滿未來想像的互動空間。例如《Light and Dark》以燈光設計為主題，打造具遊戲邏輯的沉浸式體驗；《Your Hollow Descent》則以氣氛敘事為導向，引導觀者進入心理空間，展現學生在美術、敘事與互動設計上的整合實力。

沉浸式 3D 空間與空間運算技術正廣泛應用於產品原型開發、情境模擬與互動式培訓。預計到 2032 年，未來內容創作和沉浸式敘事產業的規模將增長至 398 億美元，涵蓋建築、醫療、行銷、教育與訓練等領域。透過本課程，學生已成功踏出接軌產業的第一步，未來可望發展為「XR 開發者」、「3D 空間敘事設計師」與「互動內容創作者」等新興職涯方向。

TXI 創辦總監 Erin Reilly 表示：「這次合作不僅豐富了學生的學習歷程，也拓展了我們在 3D 沉浸式敘事領域的實踐。VIVERSE 平台為學生提供自由實驗與創作的空間，讓他們以全新方式設計、連結並想像未來。」

HTC VIVERSE 開發者社群經理 Michael Morran 全學期親赴校園舉辦工作坊，協助學生進行創作流程指導與技術支援。他表示：「我們致力於協助下一代創作者掌握 XR 敘事與 3D 世界構建的能力，這批學生的創作證明，虛擬教室不再只是想像，而是進入沉浸式內容產業的起點。」

TXI 廣告系學生 Neena Calhoun 表示：「科技讓人們更容易彼此連結，也讓敘事有了更多可能，能與他人分享體驗的方式變得更自然。」 來自資訊學院的 Ritika Banepali 則說：「能和這樣一個充滿創意與敘事熱情的團隊一起合作，真的非常有趣。」

在本次合作中，五項作品來自由 Rohitash Rao 教授開設的「實驗敘事課程」，另外兩項進階專案則由 TXI 實驗室（TXI Lab）團隊共同開發，參與成員包括創辦總監 Erin Reilly 教授、專案經理 Azalea Laredo、學校校友 Chris D'avilla 以及實習生 Yu Liu。