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現觀科攜愛立信建構「EIAP」智能型自動化平台生態系

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
現觀科技董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影
現觀科技董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影

電信AI軟體領導商現觀科（6906）26日宣布，團隊正式成為愛立信「EIAP (Ericsson Intelligent Automation Platform) 智能型自動化平台」生態系成員，並以此合作為起點，與愛立信攜手，在這個業界領先的平台進行整合，協力開發具市場價值的行動通信解決方案。而愛立信(Ericsson)作為全球通訊技術與服務的領導者，也於近期宣布推出建構於其 EIAP 生態系上的「rApp 目錄（rApp Directory）」。

「EIAP (Ericsson Intelligent Automation Platform) 智能型自動化平台」是愛立信所推出的開放式自動化網路管理平台，支援具開放性的4G 與 5G 無線接取網路（RAN），同時具有與多廠商相容的特性。該平台內含一個 「非即時無線智能控制器（non-RT-RIC）」子平台，用於執行「無線網路應用程式（rApps）」，並配備開放的軟體開發工具包（SDK），供通訊服務提供者與第三方廠家協力開發新型 rApps 之用。

事實上，「EIAP (Ericsson Intelligent Automation Platform) 智能型自動化平台」建構了一個充滿活力的 rApp 生態系，其範圍含括整個網路自動化的生命週期；而「rApp 目錄（rApp Directory）」則是電信產業中首個專門針對 「無線網路應用程式（rApps）」所設置的電子目錄，收錄由愛立信及其合作夥伴所開發，可於 EIAP 平台上商用的各式 rApp。

現觀科表示，團隊是該生態系中備受肯定的成員，提供經過驗證、具業界領先之定位技術的自動化網路優化 rApp，可將其部署於「愛立信智慧控制器（EIC）」上。其中，首個公開發表的AI rApp -- CovMo Geolocation Engine，可全面洞察行動網路，並以人工智慧分析所有用戶的整體移動性情報，全年無休運作，確保即時且全面的網路可視性。該應用是支援多廠商網路自動化與 AI基礎架構的理想工具，有助於提升客戶體驗，並將寶貴數據資產轉化為全新商機。

現觀科解決方案架構師 Dr. Osamah Ibrahiem 表示，成為EIAP 生態系的一員，展現我們對打造先進、符合 O-RAN 標準的定位解決方案的堅定承諾，並充分運用了機器學習與人工智慧技術。這個生態系突顯了我們的系統相容性，及與各網路設備商之中立兼容特點，能夠與各類系統無縫整合，並為網路營運商提供靈活、高效能的應用。參與 EIAP 生態系，不僅拓展了我們的產業影響力，也加強我們推動創新與邁向開放式智能網路自動化的決心。

生態 愛立信 Ericsson

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