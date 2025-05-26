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國瑞啟動純綠電AI算力中心建設計畫 100%再生能源、整廠輸出首站關島

聯合新聞網／ 綜合報導
中華系統整合董事長吳明德（左起）、美超微副總裁張寬裕、國瑞集團總裁林博文、關島總督卡蕾露、德晉科技副董事長古直、資策會資深策略總監王瑞民，共同為「純綠電AI算力中心」進行啟動儀式。
中華系統整合董事長吳明德（左起）、美超微副總裁張寬裕、國瑞集團總裁林博文、關島總督卡蕾露、德晉科技副董事長古直、資策會資深策略總監王瑞民，共同為「純綠電AI算力中心」進行啟動儀式。

國瑞集團今（26）日於台北正式啟動「純綠電AI算力中心」建設計畫，並宣布全球整廠輸出首站將落腳美國關島。國瑞整合各系統平台並於今日正式於台灣嘉義動工。這座純綠電算力中心是全台首座100%綠電驅動的AI基礎設施。另外國瑞團隊也於同一時間，將整廠輸出建設落實於美國關島。此整廠輸出也標誌由台灣產業界共同組成的「綠能算力國家隊」邁向國際的重要起點。此次MOU簽訂金額高達1點1億美金！

新設立的算力中心以台灣設計製造的高密度AI模組為核心，搭配儲能系統與智慧能源管理架構，全程採用再生能源供電。國瑞指出，中心採模組化設計，可依各地能源條件與法規靈活輸出，未來將拓展至東南亞、中東與歐洲，打造以台灣核心技術為基礎的全球綠能算力網絡。

此次建設由國瑞綠能統籌，結合Supermicro美超微、政仁能源（和潤綠能、台塑福能）、中興電工、士林電機、正誼工程、飛陞電器、進金生能源、資策會、中華電信系統整合等單位共同組隊，展現台灣在能源轉型與數位基礎建設的整合實力。

值得一提的是，德晉科技亦積極爭取加入此「台灣綠能算力國家隊」，盼能成為推動國內外業務布局的重要夥伴。未來除可挹注興建中IDC客戶，亦可望帶動其他項目營收，長期更有機會在AI與綠能整廠輸出中扮演關鍵角色，為公司與股東創造最大效益。

在現場也同步見證由美國關島PacSun Investments, LLC正式委託國瑞建設的純綠電AI IDC簽約儀式。關島總督卡雷路（Lou Leon Guerrero）親自率團出席致詞表示：「這不只是台灣與關島的合作，更是對全世界的貢獻。」

Supermicro台灣總經理劉欽明指出，AI運算需求日益龐大，若能導入如「Direct Liquid Cooling 2」等高效能冷卻技術，可大幅降低耗能與成本，讓珍貴的綠電真正用在算力上，「綠能與AI不能分開看。」

政府與產業界皆表示，未來將持續透過政策與資源推動此類整廠輸出，強化台灣在全球新興基礎建設供應鏈中的戰略地位。

美超微副總裁張寬裕（後排右二起）、台灣區總經理Edmond Liu、國瑞集團總裁林博文、關島總督卡蕾露、中華系統整合董事長吳明德、資策會資深策略總監王瑞民等見證下，國瑞綠能董事長王順仁（前排左起）、PacSun投資公司董事長吳宏聲簽屬MOU。
美超微副總裁張寬裕（後排右二起）、台灣區總經理Edmond Liu、國瑞集團總裁林博文、關島總督卡蕾露、中華系統整合董事長吳明德、資策會資深策略總監王瑞民等見證下，國瑞綠能董事長王順仁（前排左起）、PacSun投資公司董事長吳宏聲簽屬MOU。

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