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天品集團啟動轉型升級計畫 今年營運先蹲後跳

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
天品集團啟動營運轉型升級計畫，攜手欣偉科技合資成立奈科公司，跨足AI事業版圖。左起為奈科潔淨董事長李振豪、天品集團董事長李振寬、奈科潔淨總經理李振傑。圖／天品提供
天品集團啟動營運轉型升級計畫，攜手欣偉科技合資成立奈科公司，跨足AI事業版圖。左起為奈科潔淨董事長李振豪、天品集團董事長李振寬、奈科潔淨總經理李振傑。圖／天品提供

天品集團今日宣布啟動營運轉型升級計畫。董事長李振寬表示，為因應AI伺服器大量部署所帶來的散熱與維運挑戰，天品集團5月攜手擁有逾25年經驗的欣偉科技策略合作，一同成立奈科潔淨科技，天品持股70％，聯手打造針對AI水冷伺服器的專業清洗解決方案，搶攻AI伺服器清洗市場的龐大商機。

李振寬指出，奈科具備Class 100無塵室、先進化學藥水配方與精密顯微檢測設備，且傳承擁有欣偉累積超過20年在多家半導體客戶包括聯電、美光、世界先進、日月光等，針對不鏽鋼管件蝕刻後段製程、半導體元件、複雜構造零件等清洗業務的多項經驗，並建置獨立液冷散熱系統清洗的產能，最大產能規模目前可達500櫃，可針對AI伺服器散熱用的散熱器水箱（Radiator）與流體分歧管（Manifold）等產品提供全流程、低微粒、高效率的潔淨服務，目前初步已取得市場上多家主流液冷散熱製造產業的客戶合作訂單，下半年起將逐步加入產能排程，帶來新一波營運成長動能。

由於AI加速晶片進一步升級至NVIDIA GB300等高性能伺服器，驅動全新的液冷散熱新架構，為確保系統穩定運作與延長使用壽命，水冷系統除了要求高效的熱交換與穩定冷卻液性能外，對循環系統的清潔度亦有嚴格控管，若有微小顆粒或汙染物進入系統，將隨液體流動對管路與精密零組件造成長期磨損，嚴重者恐導致漏液與設備故障等問題，凸顯AI伺服器清洗市場龐大的商機。

李振寬表示，實驗數據顯示，目前奈科開發的特用藥水R01，相較於傳統DI水與酒精清洗方式，對於150微米以上顆粒的清除效率提升達50％，能大幅減少因微粒汙染導致的AI伺服器故障率與維修風險。奈科以期運用旗下高潔淨標準與精密過濾機制，從源頭控管水質與材料潔淨度，全面提升水冷系統的可靠性與壽命，為高效能散熱需求提供更穩定的保障。

李振寬強調，隨著生成式AI與高效能運算應用的快速發展，台灣在AI伺服器製造鏈的戰略地位將更加穩固，成為全球AI科技發展的重要推手。

天品 半導體 伺服器 AI

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