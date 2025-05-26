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宏達電、德州大學奧斯汀分校 打造WebXR 3D創作課堂

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）旗下 3D Internet 虛擬世界 VIVERSE 宣布，與美國德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）傳播學院德州沉浸式研究院（Texas Immersive Institute ; TXI）展開為期一學期的深度合作，攜手導入 VIVERSE Create 平台，將突破限制的 WebXR 3D 創作形式帶進課堂，協助學生打造七大原創虛擬世界。透過課程實作強化學生職涯所需之 XR 與 3D 沉浸式體驗創作能力，體現虛擬世界在教育應用與產業接軌上的發展潛力。

宏達電表示，這是 HTC 首度與美國大學展開的重要學術合作，將 VIVERSE Create 平台導入正式課程，協助學生學習虛擬世界創作、互動設計與沉浸式敘事，顛覆傳統簡報或書面報告的課堂作業形式。

VIVERSE Create 為一款無需安裝、可直接透過瀏覽器操作的 3D 虛擬世界創作平台，採用無需編碼（no-code）設計，可大幅降低內容創作的門檻。德州大學奧斯汀分校學生在本課程中完成了七件原創作品，內容涵蓋奇幻虛擬藝廊、實驗性遊戲、敘事驅動冒險與充滿未來想像的互動空間。

宏達電表示，沉浸式 3D 空間與空間運算技術正廣泛應用於產品原型開發、情境模擬與互動式培訓。預計到 2032 年，未來內容創作和沉浸式敘事產業的規模將增長至 398 億美元，涵蓋建築、醫療、行銷、教育與訓練等領域。透過課程，學生已成功踏出接軌產業的第一步，未來可望發展為「XR 開發者」、「3D 空間敘事設計師」與「互動內容創作者」等新興職涯方向。

宏達電

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